%80 من اليابانيين يؤيدون إلغاء أو تأجيل «أوليمبياد طوكيو»

كشف استطلاع للرأي عن أن حوالي 80% من اليابانيين يؤيدون إلغاء أو تأجيل دورتي الألعاب الأوليمبية والبارالمبية المقررتين هذا الصيف في طوكيو.وحسب الاستطلاع الذي أجرته وكالة الأنباء اليابانية «كيودو»، اليوم الأحد، وأوردت نتائجه في موقعها على الإنترنت، فقد دعا 35.3% من المواطنين إلى إلغاء دورة ألعاب طوكيو، بينما قال 44.8%، إنه يجب إرجاء هذه الدورة مرة أخرى إذ كان من المقرر إقامة الحدث العام الماضي، ولكن تم إرجاؤه بسبب جائحة كورونا.وأشار الاستطلاع أيضًا إلى انخفاض معدل التأييد لمجلس الوزراء برئاسة يوشيهيدي سوجا، إلى 41.3%، بانخفاض 9 نقاط مئوية مقارنة بالاستطلاع السابق في ديسمبر الماضي.كما أظهر الاستطلاع أن 68.3% من المواطنين غير راضين عن إجراءات مواجهة فيروس كورونا، التي طبقتها الحكومة اليابانية.