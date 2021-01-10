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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

شعبة المستوردين: ارتفاع أسعار الشحن والمواد الخام عالميا وزيادة

الأحد 10/يناير/2021 - 12:43 م
ارتفاع أسعار الشحن
ارتفاع أسعار الشحن والمواد الخام
اكرم عمران
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بشاي: زيادة وشيكة للسلع المستوردة.. وسعر الحاوية ارتفع من 2000 إلي 8000 دولار

قال المهندس متي بشاي، عضو شعبة المستوردين إن أسعار الشحن والخامات ارتفعت بنسب كبيرة جدا، ومن المتوقع أن تنعكس علي أسعار المنتجات النهائية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح بشاي، في بيان صحفي اليوم، أن أسعار الشحن من الصين ارتفعت من 1450 و2000 دولار للحاوية إلى 8000 ألاف دولار للحاوية، مضيفا أن موعد وصول الحاويات شهد تأخر كبير في الوصول للموانئ سواء السلع المستوردة من الصين أو الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن البضائع الأوروبية التي كانت تصل الموانئ المصرية خلال 4 الي 6 أيام كحد أقصي، أصبح معدل وصولها يستغرق 20 الي 25 يوما، والأمر نفسه بالنسبة للسلع المستوردة من أسيا تحديدا الصين والهند أصبح معدل وصولها يستغرق نحو 60 يوما بدلا من 20 الي 30 يوما في السابق.

وأشار عضو الشعبة العامة للمستوردين ونائب رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة، إلي أن الشركات الأجنبية أرسلت بريد إلكتروني للمستوردين المصريين، تخطرهم فيها بارتفاع أسعار المواد الخام عالميا أنهم مضطرين الى زيادة الأسعار.

وأوضح أن العديد من المواد الخام شهدت زيادات كبيرة مثل، البولى بروبلين ارتفع من 1100 دولار الى 1700 دولار للطن، وPVC من 800 دولار الى 1800 دولار للطن، وABS من 1500 دولار الى 3500 دولار للطن، والحديد من 450 دولار الى 750 دولار للطن، والنحاس من 3850 دولار الى 6450 دولار، وستانليس ستيل من 2500 الى 3200 دولار.

وتوقع بشاي، حدوث ارتفاع أسعار السلع المستوردة من 25 إلى 30% مع بداية العام الجديد، على كافة السلع المستوردة، موضحا أن الدول لديها تخوفات من زيادة معدلات تصديرها للخارج مع ارتفاع التكاليف المختلفة.

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