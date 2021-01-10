الخضر الألماني يرفض عمل البرلمان بشكل رقمي محض في ظل أزمة كورونا

رفض حزب الخضر الألماني عمل البرلمان الألماني "بوندستاج" بشكل رقمي محض من خلال جلسات عبر الإنترنت في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.وقالت المديرة التنفيذية البرلمانية الأولى للحزب بريتا هاسلمان: "البرلمان الألماني قادر على العمل، خلال الأزمة أيضا، الإعراض عن حضور النواب قد يغير شخصية برلماننا تماما، لا يمكن أن يكون هناك رغبة في ذلك".وجاءت هذه التصريحات كرد فعل على حملة من صفوف الاتحاد المسيحي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا تهدف للسماح بالاجتماع رقميا فقط في الوقت الحالي للبرلمان الألماني في ظل زيادة أعداد الإصابة بالفيروس.وأكدت هاسلمان: "لاسيما في هذه الفترات لانتشار الأوبئة يكون النقاش العام والنضال من أجل إرساء مفاهيم وجيهة وموازنة القرارات أمرا ضروريا للغاية، لابد من مناقشة أية إجراءات وقيود واستراتيجيات التطعيم والتشاور بشأنها بشفافية".