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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البحرين تدعو قطر لاتخاذ إجراءات إيجابية بعد قمة العُلا

الأحد 10/يناير/2021 - 12:41 م
حمد بن عيسي
حمد بن عيسي
نيفين أشرف
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أعربت جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان وجمعية الصحفيين البحرينية ومجموعة حقوقيون مستقلون من المملكة، في بيان مشترك، عن أملهم في أن تنعكس الأجواء الإيجابية التي سادت قمة مجلس التعاون الأخيرة على أوضاعهم بما يسمح لهم بممارسة مهنتهم دون التعرض لأية مضايقات من قبل دوريات أمن السواحل والحدود القطرية، داعين في الوقت ذاته إلى الإفراج عن البحار البحريني حبيب عباس.

جاء ذلك في البيان المشترك الصادر عن الجمعيات البحرينية في ختام ندوة "الانتهاكات القطرية بحق بحارة البحرين" والتي عقدت بمقر جمعية الصيادين المحترفين بالبحرين، بحضور عدد من النواب وممثلي جمعيات ومنظمات المجتمع المدني.

وأكد المشاركون في الندوة، تطلعهم إلى اتخاذ السلطات القطرية المعنية إجراءات إيجابية على الأرض تتفق مع مقررات "قمة العلا" وروح الأخوة التي تجمع الشعبين البحريني والقطري وما يجمع دول مجلس التعاون من علاقات خاصة وسمات مشتركة أساسها العقيدة الإسلامية والمصير المشترك ووحدة الهدف والسعي نحو تحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بين دول المجلس.

كما أعربت الجمعيات البحرينية، عن خالص التقدير بتكليف الجهات المعنية بتعويض البحارة البحرينيين المتضررين، مثمنين عاليًا قرار مجلس الوزراء البحريني برئاسة ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بحصر الأضرار وصرف التعويضات والعمل على حماية حقوق الصيادين البحرينيين.

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