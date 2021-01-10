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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حصيلة قمع الصحافة في تركيا خلال 2020

الأحد 10/يناير/2021 - 12:40 م
قمع الصحافة في تركيا
قمع الصحافة في تركيا
أمينة ذكى
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استعرض نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، فيلي أغابابا، تقريرًا للحزب حول الانتكاسة التي وصلت إليها الصحافة والصحفيين عام 2020، حيث كشف خلال تقريره الحالة المتردية التي وصلت إليها حرية الإعلام في تركيا.

وقال الحزب المعارض إن عام 2020 شهد فتح 361 دعوى قضائية ضد الصحفيين، وتوقيف 86 صحفيا وسجن 70 منهم، كما استقال ما يقرب من 100 صحفي من وظائفهم بسبب الرقابة الممارسة عليهم.

ووفقا لتقرير الحزب فإن أكثر من 6000 شخص من العاملين في الصحافة والنشر والطباعة أصبحوا عاطلين عن العمل في العامين الماضيين، كما تم حجب ما يقرب من ألفي خبر وحظر الوصول إلى أكثر من 100 موقع العام الماضي فقط.

وتابع التقرير: كما غرم المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون في تركيا، القنوات التلفزيونية 67 مرة، وأغلق قناة واحد، وعلق 49 بثًا وستة إنذارات.

يأتي هذا فيما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا لن تتنازل عن حرية الصحافة، بمناسبة «يوم الصحفيين العاملين» الذي تحتفل به تركيا في العاشر من يناير منذ عام 1961.

وتابع أردوغان في حديثه: «من الضروري أن تُستغل الإمكانات التي تتيحها وسائل الإعلام الجديدة باسم الصحافة، دون المساس بالمبادئ المهنية والأخلاقية»، وتابع: «بما أننا لن نتخلى مطلقًا عن حرية الصحافة، فلن نسمح بإساءة استخدام هذا المفهوم».

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