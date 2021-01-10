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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الوزراء» يكشف حقيقة زيادة سنوات الدراسة بكليات الطب البيطرى

الأحد 10/يناير/2021 - 12:46 م
كليات الطب البيطري
كليات الطب البيطري
أ ش أ
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نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما انتشر من أنباء، بأنه تمت زيادة سنوات الدراسة بكليات الطب البيطري إلى 6 سنوات.

وأوضح المركز الإعلامي- في بيان اليوم الأحد- أنه تم التواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ونفت تلك الأنباء، مُؤكدة أنه لا صحة لزيادة سنوات الدراسة بكليات الطب البيطري إلى 6 سنوات، ولم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.

ولفت إلى أن الوزارة بينت أن مدة الدراسة بكليات الطب البيطري بكافة الجامعات على مستوى الجمهورية هى 5 سنوات فقط، مُشيرة إلى أن المقترح الذي وافق عليه المجلس الأعلى للجامعات هو إضافة سنة للتدريب العملي وليس للدراسة الأكاديمية، وأن هذا المقترح يحتاج إلى استكمال إجراءات التعديل التشريعي حتى يمكن تطبيقه.

وذكر أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة الطلاب، على أن يتم استكمال الدراسة عن بعد من خلال منصات التعليم الإلكتروني بجميع الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا الحكومية والخاصة بدءًا من يوم السبت الموافق 2 يناير ولمدة أسبوعين، على أن تبدأ إجازة منتصف العام اعتبارا من السبت 16 يناير 2021 وحتى السبت 20 فبراير 2021، كما تم تأجيل جميع الامتحانات الشفوية والعملية في جميع مراحل التعليم الجامعي والدراسات العليا بكافة الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا الحكومية والخاصة إلى ما بعد انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي، إلى جانب وقف وتعليق جميع الأنشطة والمؤتمرات والمهرجانات داخل الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد الحكومية والخاصة.

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين طلاب الجامعات، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (portal.mohesr.gov.eg).

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