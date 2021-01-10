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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

الشوباشي: استحواذ المرأة على 25% من مقاعد البرلمان يعكس نظرة الرئيس لها

الأحد 10/يناير/2021 - 12:53 م
الشوباشي
الشوباشي
عائشة حسن
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قالت فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، إن استحواذ المرأة على 25% من مقاعد البرلمان يمثل إحدى نتائج نظرة الرئيس للمرأة، ورد اعتبارها ودعمها في تولي المناصب القيادية بالدولة المصرية، والتأكيد على أنها شريك أساسي للرجل، والعمل على تغيير نمطية التفكير نحو المرأة.

ولفتت الشوباشي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن كل الشباب الذين شاركوا في ثورة 30 يونيو جميعهم خرجوا من رحم نساء عظيمات قادرات على تخريج شباب واعٍ قادر على الوقوف أمام أعداء الوطن، فكل الشباب الذين شاركوا ربتهم المرأة المصرية، ومن ثم بتتويجها اليوم تحت قبة البرلمان بهذه النسبة يعد رد اعتبار من الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي كان الداعم الأول لها ويعي تماما حجم المؤهلات والقدرات التي تمتلكها والتي يمكن أن تستفاد منها الدولة المصرية.

وتابعت: "جميع المصطلحات التي كان يتم ترديدها أبرزها (المرأة عورة) تم القضاء عليها بفضل الرئيس السيسي، وأصبحت شأنها شأن الرجل متمتعة بكامل حقوقها ومدركة جيدا حجم المسئوليات والواجبات الملقاة على عاتقها، وملزمة بها داخل المجتمع المصري"، ووضعها الذي اكتسبته الآن يعكس نظرة الرئيس وتقديره للمرأة.

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