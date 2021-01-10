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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الصحة البريطاني يُحذر: «كورونا» جعل الخدمة الصحية في وضع خطر للغاية

الأحد 10/يناير/2021 - 12:46 م
مات هانكوك
مات هانكوك
وكالات
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قال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، إن المملكة المتحدة في طريقها لتحقيق هدفها المتعلق بفيروس كورونا، لكنه حذر من أن الزيادة الكبيرة في عدد حالات الإصابة بالفيروس تركت الخدمة الصحية الوطنية التي تديرها الدولة في وضع خطير للغاية.

وفي مقابلة مع «سكاي نيوز»، قال «هانكوك» إنه يتم يوميًا تطعيم أكثر من 200 ألف شخص، بمن في ذلك ثلث الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا، الذين يعتبرون المجموعة الأكثر عرضة للمرض.

وذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء أن هانكوك قال أيضًا إن مراكز التطعيم الجماعي تفتح أبوابها لتسريع العملية.

وحدد رئيس الوزراء بوريس جونسون هدفا يتمثل في تقديم نحو 15 مليون جرعة من اللقاح بحلول منتصف فبراير، حيث تتسابق حكومته للتغلب على سلالة جديدة من الفيروس أدت إلى زيادة عدد الحالات في الأسابيع الأخيرة.

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