7 حوادث.. حصيلة سقوط الطائرات خلال 5 أعوام

1- تحطم الطائرة الإندونيسية يناير 2021



2- تحطم طائرة بالولايات المتحدة مطلع يناير 2021



3- طائرة باكستانية مايو 2020



4- الطائرة الأوكرانية يناير 2020.



5 - طائرة إثيوبية عام 2019.



6- طائرة إندونيسية عام 2018.



7- طائرة إماراتية عام 2016.



شهدت الأعوام الأخيرة أكثر من حادث لتحطم طائرات أسفر عن وقوع ضحايا وقتلى، وأخرها حادث سقوط الطائرة الإندونيسية، أمس السبت، وكان هناك 7 حوادث لسقوط الطائرات منذ 2016 وحتى 2021، نستعرضها في السطور التالية.تحطمت طائرة تابعة لشركة سريويجايا إير الإندونيسية في البحر، بعد دقائق من إقلاعها من العاصمة جاكرتا، وعلى متنها 62 شخصا، وأفادت السلطات بالعثور على أشلاء في المنطقة التي اختفت فيها الطائرة.ولقي 3 أشخاص مصرعهم مطلع يناير الجاري إثر تحطم طائرة صغيرة في ولاية ميشيجان الأمريكية.وخلال عام 2020 الماضي وقعت العديد من حوادث الطيران دون معرفة أسباب البعض منها، ونرصد أبرز هذه الحوادث.تحطمت طائرة تابعة للخطوط الجوية الباكستانية فوق مناطق سكنية في مدينة كراتشي جنوبي البلاد، وأسفر الحادث عن مقتل 97 شخصا كانوا على متن الطائرة، ونجا اثنان فقط.سقطت طائرة تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية بعد إقلاعها من مطار طهران من جراء صاروخ أصابها، وأسفر الحادث عن مصرع 176 شخصا، وظلت السلطات الإيرانية تنكر إطلاق صواريخ إلا أن أجبرت في النهاية على الاعتراف بالأمر وقالت إن الحادث وقع عن طريق الخطأ.كان عام 2019 شاهدا على حادثة راح ضحيتها 15، بعد سقوط طائرة إثيوبية كانت تقلهم من العاصمة أديس أبابا إلى العاصمة الكينية نيروبي، وكان من بين الضحايا عرب.وفى أكتوبر 2018، تحطمت طائرة تابعة لشركة طيران "ليون إير" الإندونيسية في بحر جاوة، مما أسفر عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 189 شخصا.وفي مارس 2016، لقي 61 شخصا مصرعهم، جراء تحطم طائرة تابعة لشركة "فلاي دبي" في مطار "روستوف أون دون" جنوبي روسيا.