7 حوادث.. حصيلة سقوط الطائرات خلال 5 أعوام
الأحد 10/يناير/2021 - 02:23 م
مروة عنبرطباعة
شهدت الأعوام الأخيرة أكثر من حادث لتحطم طائرات أسفر عن وقوع ضحايا وقتلى، وأخرها حادث سقوط الطائرة الإندونيسية، أمس السبت، وكان هناك 7 حوادث لسقوط الطائرات منذ 2016 وحتى 2021، نستعرضها في السطور التالية.
1- تحطم الطائرة الإندونيسية يناير 2021
تحطمت طائرة تابعة لشركة سريويجايا إير الإندونيسية في البحر، بعد دقائق من إقلاعها من العاصمة جاكرتا، وعلى متنها 62 شخصا، وأفادت السلطات بالعثور على أشلاء في المنطقة التي اختفت فيها الطائرة.
2- تحطم طائرة بالولايات المتحدة مطلع يناير 2021
ولقي 3 أشخاص مصرعهم مطلع يناير الجاري إثر تحطم طائرة صغيرة في ولاية ميشيجان الأمريكية.
وخلال عام 2020 الماضي وقعت العديد من حوادث الطيران دون معرفة أسباب البعض منها، ونرصد أبرز هذه الحوادث.
3- طائرة باكستانية مايو 2020
تحطمت طائرة تابعة للخطوط الجوية الباكستانية فوق مناطق سكنية في مدينة كراتشي جنوبي البلاد، وأسفر الحادث عن مقتل 97 شخصا كانوا على متن الطائرة، ونجا اثنان فقط.
4- الطائرة الأوكرانية يناير 2020.
سقطت طائرة تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية بعد إقلاعها من مطار طهران من جراء صاروخ أصابها
، وأسفر الحادث عن مصرع 176 شخصا، وظلت السلطات الإيرانية تنكر إطلاق صواريخ إلا أن أجبرت في النهاية على الاعتراف بالأمر وقالت إن الحادث وقع عن طريق الخطأ.
5 - طائرة إثيوبية عام 2019.
كان عام 2019 شاهدا على حادثة راح ضحيتها 15، بعد سقوط طائرة إثيوبية كانت تقلهم من العاصمة أديس أبابا إلى العاصمة الكينية نيروبي، وكان من بين الضحايا عرب.
6- طائرة إندونيسية عام 2018.
وفى أكتوبر 2018، تحطمت طائرة تابعة لشركة طيران "ليون إير" الإندونيسية في بحر جاوة، مما أسفر عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 189 شخصا.
7- طائرة إماراتية عام 2016.
وفي مارس 2016، لقي 61 شخصا مصرعهم، جراء تحطم طائرة تابعة لشركة "فلاي دبي" في مطار "روستوف أون دون" جنوبي روسيا.
1- تحطم الطائرة الإندونيسية يناير 2021
تحطمت طائرة تابعة لشركة سريويجايا إير الإندونيسية في البحر، بعد دقائق من إقلاعها من العاصمة جاكرتا، وعلى متنها 62 شخصا، وأفادت السلطات بالعثور على أشلاء في المنطقة التي اختفت فيها الطائرة.
2- تحطم طائرة بالولايات المتحدة مطلع يناير 2021
ولقي 3 أشخاص مصرعهم مطلع يناير الجاري إثر تحطم طائرة صغيرة في ولاية ميشيجان الأمريكية.
وخلال عام 2020 الماضي وقعت العديد من حوادث الطيران دون معرفة أسباب البعض منها، ونرصد أبرز هذه الحوادث.
3- طائرة باكستانية مايو 2020
تحطمت طائرة تابعة للخطوط الجوية الباكستانية فوق مناطق سكنية في مدينة كراتشي جنوبي البلاد، وأسفر الحادث عن مقتل 97 شخصا كانوا على متن الطائرة، ونجا اثنان فقط.
4- الطائرة الأوكرانية يناير 2020.
سقطت طائرة تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية بعد إقلاعها من مطار طهران من جراء صاروخ أصابها
، وأسفر الحادث عن مصرع 176 شخصا، وظلت السلطات الإيرانية تنكر إطلاق صواريخ إلا أن أجبرت في النهاية على الاعتراف بالأمر وقالت إن الحادث وقع عن طريق الخطأ.
5 - طائرة إثيوبية عام 2019.
كان عام 2019 شاهدا على حادثة راح ضحيتها 15، بعد سقوط طائرة إثيوبية كانت تقلهم من العاصمة أديس أبابا إلى العاصمة الكينية نيروبي، وكان من بين الضحايا عرب.
6- طائرة إندونيسية عام 2018.
وفى أكتوبر 2018، تحطمت طائرة تابعة لشركة طيران "ليون إير" الإندونيسية في بحر جاوة، مما أسفر عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 189 شخصا.
7- طائرة إماراتية عام 2016.
وفي مارس 2016، لقي 61 شخصا مصرعهم، جراء تحطم طائرة تابعة لشركة "فلاي دبي" في مطار "روستوف أون دون" جنوبي روسيا.