رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 10 يناير 2021 الموافق 26 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

7 حوادث.. حصيلة سقوط الطائرات خلال 5 أعوام

الأحد 10/يناير/2021 - 02:23 م
حصيلة سقوط الطائرات
حصيلة سقوط الطائرات
مروة عنبر
طباعة
شهدت الأعوام الأخيرة أكثر من حادث لتحطم طائرات أسفر عن وقوع ضحايا وقتلى، وأخرها حادث سقوط الطائرة الإندونيسية، أمس السبت، وكان هناك 7 حوادث لسقوط الطائرات منذ 2016 وحتى 2021، نستعرضها في السطور التالية.

1- تحطم الطائرة الإندونيسية يناير 2021

تحطمت طائرة تابعة لشركة سريويجايا إير الإندونيسية في البحر، بعد دقائق من إقلاعها من العاصمة جاكرتا، وعلى متنها 62 شخصا، وأفادت السلطات بالعثور على أشلاء في المنطقة التي اختفت فيها الطائرة.

2- تحطم طائرة بالولايات المتحدة مطلع يناير 2021
ولقي 3 أشخاص مصرعهم مطلع يناير الجاري إثر تحطم طائرة صغيرة في ولاية ميشيجان الأمريكية.

وخلال عام 2020 الماضي وقعت العديد من حوادث الطيران دون معرفة أسباب البعض منها، ونرصد أبرز هذه الحوادث.

3- طائرة باكستانية مايو 2020

تحطمت طائرة تابعة للخطوط الجوية الباكستانية فوق مناطق سكنية في مدينة كراتشي جنوبي البلاد، وأسفر الحادث عن مقتل 97 شخصا كانوا على متن الطائرة، ونجا اثنان فقط.

4- الطائرة الأوكرانية يناير 2020.

سقطت طائرة تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية بعد إقلاعها من مطار طهران من جراء صاروخ أصابها
، وأسفر الحادث عن مصرع 176 شخصا، وظلت السلطات الإيرانية تنكر إطلاق صواريخ إلا أن أجبرت في النهاية على الاعتراف بالأمر وقالت إن الحادث وقع عن طريق الخطأ.

5 - طائرة إثيوبية عام 2019.

كان عام 2019 شاهدا على حادثة راح ضحيتها 15، بعد سقوط طائرة إثيوبية كانت تقلهم من العاصمة أديس أبابا إلى العاصمة الكينية نيروبي، وكان من بين الضحايا عرب.

6- طائرة إندونيسية عام 2018.

وفى أكتوبر 2018، تحطمت طائرة تابعة لشركة طيران "ليون إير" الإندونيسية في بحر جاوة، مما أسفر عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 189 شخصا.

7- طائرة إماراتية عام 2016.

وفي مارس 2016، لقي 61 شخصا مصرعهم، جراء تحطم طائرة تابعة لشركة "فلاي دبي" في مطار "روستوف أون دون" جنوبي روسيا.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

الحكم بطل واقعة «القهوجى وكوب الشاى»: حزين بسبب السخرية

تحديد مكان وموعد صلاة الجنازة على هادى الجيار

أشرف زكي عن أزمة رحاب الجمل وباسم سمرة: لا أحد فوق القانون

لحظات دفن جثمان الفنان هادي الجيار (صور)

الصور

image description

محافظ أسيوط: تطبيق القانون لمنع أي تعديات على الأراضي

image description

حملة لمتابعة الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات بمواقف أبوتيج

image description

جامعة أسيوط: وضع أول برتوكول مصري في مجال زراعة الكلى

image description

استئصال ورم خبيث يزن 30 كجم من بطن مريض بمعهد جنوب مصر في أسيوط (صور)

image description

غلق ورشة ومقهى وضبط 18 مخالفة في حملة مكبرة بدمياط

الأكثر قراءة

أسرة هادي الجيار تنهار أمام مسجد الشرطة وترفض التصوير

قطع المياه 8 ساعات عن مناطق بالقاهرة غدًا

وفاة النقيب محمد عرابي بطل الموقف الإنساني مع «الطفل الجائع»

تحديد مكان وموعد صلاة الجنازة على هادى الجيار

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

محلل سياسي: اختيارات بايدن لمسؤولي إدارته تشير لعزمه مواجهة تركيا

منوعات

تسجيل لقاح كورونا في مصر من خلال الموقع الرسمي

تسجيل استمارة التقدم للامتحان الإلكتروني 2021

%80 من اليابانيين يؤيدون إلغاء أو تأجيل «أوليمبياد طوكيو»

ماذا يحدث لجسم الإنسان عندما يموت قريب له؟

أيام زمان

أنا مصري ولا أعمل مع محتل.. كيف صفع استيفان روستي إسرائيل؟

السيد بدير.. ممثل ومخرج فقد نجليه أحدهم في حرب أكتوبر والآخر على يد الموساد

سعيد أبوبكر «شيبوب» حزن على فسخ خطبته من ماجدة فلم يتزوج

حكاية لقب عبدالرحيم بيه كبير الرحيمية.. محمد التابعي أشهر صعيدي في الخمسينات

مقالات الرأي
المستشار محمد عبد المولى
رسائل إلى الفرحين بإدارة بايدن
ماجد حبته
أنياب شبكات التواصل
د.أحمد الخميسى
شخصية ترامب عند نجيب محفوظ
مؤمن المحمدي
فردتين شمال
المزيد

الثقافة

الجزائر تعيد فتح المسارح ودور الثقافة بعد غلقها 10 أشهر

وزيرة الثقافة ناعية هادي الجيار: ترك بصمته في الأسر المصرية والعربية

العين تصدر رواية «أيام الشتات» للكاتب كمال رحيم.. قريبا

عواض: قصور الثقافة ستخرج دفعة جديدة من «ابدأ حلمك» في الزقازيق