برلماني يطالب ببرامج خاصة لدعم الصادرات إلى إفريقيا

أكد النائب هشام حسين عضو مجلس النواب، أهمية تقديم برامج خاصة لدعم الصادرات المصرية إلى القارة الأفريقية، لزيادة حركة التبادل التجارى التي لا تزال أمامها الكثير من الفرص للازدهار.وأشار حسين في تصريحات له اليوم، إلى أن الدول الأفريقية هي سوق واسع جدا للمنتجات المصرية التي تلقى رواجا بالقارة، ولكن هناك العديد من معوقات التصدير لأفريقيا منها ارتفاع تكلفة الشحن، كما أن أفريقيا قبلة للاستثمارات المصرية، ولكن هناك حاجة ملحة لتفعيل صندوق دعم مخاطر الاستثمار في أفريقيا الذى تم إنشائه في عام 2019، لدعم حركة التبادل التجارى وتدفق الاستثمارات البينية.وأوضح حسين أن حجم التبادل التجارى بين مصر والدول الأفريقية بلغ نحو 2.3 مليار دولار في 2019، وهو ما يحتاج للمزيد من التسهيلات والدعم، مثل برنامج دعم الشحن لأفريقيا الذى تعمل وزارة الصناعة على الانتهاء منه حاليا، مشددا على ضرورة التركيز على الصادرات التي تحظى مصر فيها بميزة نسبية، خاصة في ظل وجود منافسة شرسة مع الدول التي تدعم مصدريها إلى السوق الأفريقي بقوة وعلى رأسها الصين.