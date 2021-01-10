رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 10 يناير 2021 الموافق 26 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني يطالب ببرامج خاصة لدعم الصادرات إلى إفريقيا

الأحد 10/يناير/2021 - 12:30 م
النائب هشام حسين
النائب هشام حسين عضو مجلس النواب
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
طباعة
أكد النائب هشام حسين عضو مجلس النواب، أهمية تقديم برامج خاصة لدعم الصادرات المصرية إلى القارة الأفريقية، لزيادة حركة التبادل التجارى التي لا تزال أمامها الكثير من الفرص للازدهار.

وأشار حسين في تصريحات له اليوم، إلى أن الدول الأفريقية هي سوق واسع جدا للمنتجات المصرية التي تلقى رواجا بالقارة، ولكن هناك العديد من معوقات التصدير لأفريقيا منها ارتفاع تكلفة الشحن، كما أن أفريقيا قبلة للاستثمارات المصرية، ولكن هناك حاجة ملحة لتفعيل صندوق دعم مخاطر الاستثمار في أفريقيا الذى تم إنشائه في عام 2019، لدعم حركة التبادل التجارى وتدفق الاستثمارات البينية.

وأوضح حسين أن حجم التبادل التجارى بين مصر والدول الأفريقية بلغ نحو 2.3 مليار دولار في 2019، وهو ما يحتاج للمزيد من التسهيلات والدعم، مثل برنامج دعم الشحن لأفريقيا الذى تعمل وزارة الصناعة على الانتهاء منه حاليا، مشددا على ضرورة التركيز على الصادرات التي تحظى مصر فيها بميزة نسبية، خاصة في ظل وجود منافسة شرسة مع الدول التي تدعم مصدريها إلى السوق الأفريقي بقوة وعلى رأسها الصين.

موضوعات متعلقة

«فاتن حمامة رفضت مشاركتى فى السينما».. اعترافات طارق عمر الشريف

خطوات التسجيل في موقع مبادرة إحلال السيارات الملاكي القديمة 2021

تفاصيل اللحظات الأخيرة فى صراع هادى الجيار مع فيروس كورونا

إصابة طبيب وشقيقه ووالده بفيروس كورونا فى كفر الشيخ

الصور

image description

محافظ أسيوط: تطبيق القانون لمنع أي تعديات على الأراضي

image description

جامعة أسيوط: وضع أول برتوكول مصري في مجال زراعة الكلى

image description

استئصال ورم خبيث يزن 30 كجم من بطن مريض بمعهد جنوب مصر في أسيوط (صور)

image description

غلق ورشة ومقهى وضبط 18 مخالفة في حملة مكبرة بدمياط

image description

انطلاق مبادرة «مهنتك مستقبلك» بدمياط

الأكثر قراءة

أسرة هادي الجيار تنهار أمام مسجد الشرطة وترفض التصوير

تحديد مكان وموعد صلاة الجنازة على هادى الجيار

وفاة النقيب محمد عرابي بطل الموقف الإنساني مع «الطفل الجائع»

تفاصيل اللحظات الأخيرة فى صراع هادى الجيار مع فيروس كورونا

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

محلل سياسي: اختيارات بايدن لمسؤولي إدارته تشير لعزمه مواجهة تركيا

منوعات

تسجيل استمارة التقدم للامتحان الإلكتروني 2021

%80 من اليابانيين يؤيدون إلغاء أو تأجيل «أوليمبياد طوكيو»

ماذا يحدث لجسم الإنسان عندما يموت قريب له؟

هل يمكن أن تعود حياة المتعافين من كورونا لما كانت عليه قبل إصابتهم؟

أيام زمان

أنا مصري ولا أعمل مع محتل.. كيف صفع استيفان روستي إسرائيل؟

السيد بدير.. ممثل ومخرج فقد نجليه أحدهم في حرب أكتوبر والآخر على يد الموساد

سعيد أبوبكر «شيبوب» حزن على فسخ خطبته من ماجدة فلم يتزوج

حكاية لقب عبدالرحيم بيه كبير الرحيمية.. محمد التابعي أشهر صعيدي في الخمسينات

مقالات الرأي
المستشار محمد عبد المولى
رسائل إلى الفرحين بإدارة بايدن
ماجد حبته
أنياب شبكات التواصل
د.أحمد الخميسى
شخصية ترامب عند نجيب محفوظ
مؤمن المحمدي
فردتين شمال
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة ناعية هادي الجيار: ترك بصمته في الأسر المصرية والعربية

العين تصدر رواية «أيام الشتات» للكاتب كمال رحيم.. قريبا

عواض: قصور الثقافة ستخرج دفعة جديدة من «ابدأ حلمك» في الزقازيق

«معجم الشارع» مبادرة جديدة لجمعية الفكر العمراني