توزيع 63 شنطة رياضية على المتميزين وذوي الهمم في الشرقية

أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، إلى أنه استكمالا لتوزيع الشنط الرياضية على المتميزين رياضيًا من ذوي القدرات والهمم تم توزيع 63 شنطة رياضية بنادي فاقوس الرياضي؛ ليصل إجمالي ما تم توزيعه حتى الآن 118 شنطة رياضية، وذلك بهدف تشجيع الرياضيين من ذوي القدرات والهمم على ممارسة الرياضة وتحقيق البطولات وحصد الميداليات الذهبية وتحقيق مراكز رياضية متقدمة في مختلف البطولات الرياضية الإقليمية والعالمية والبارالمبية ورفع اسم مصر عاليًا.أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بذوي القدرات والهمم بهدف توسيع قاعدة الممارسة وجذب الشباب منهم، ودمجهم في المجتمع، وبث روح المنافسة الشريفة بينهم، بالإضافة إلى اكتشاف المواهب وتنميتها وزيادة الانتماء واستغلال أوقات الفراغ بصورة إيجابية.قدم الرياضيون المتميزون من ذوي القدرات والهمم الشكر لمحافظ الشرقية لدعمه الدائم والمستمر لهم وتهيئة الأجواء المناسبة أمامهم لمختلف الألعاب الرياضية والمشاركة في البطولات وحصد الميداليات.