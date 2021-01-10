محافظ مطروح: ننسق مع وزارة السياحة لإنشاء متحف للأثار بسيوة

عقد العميد عصام عبد الغنى رئيس مركز ومدينة سيوة، اجتماعا بحضور كافة الجهات المعنية بالقطاع السياحي بسيوة لبحث أوجه التعاون والجهود المشتركة ومناقشة العديد من الأفكار التي تخدم القطاع السياحي بالواحة لتنشيط الحركة السياحية بها، وذلك في ظل الاهتمام الذى توليه الدولة للنهوض بواحة سيوة في كافة المجالات السياحية والتنموية.وأشار محافظ مطروح إلى أن سيوة تشهد حركة سياحية كبيرة، وخاصة بعد افتتاح قلعة شالي الأثرية ومسجد شالي أغورمى نوفمبر الماضي فى احتفالية عالمية لفتت أنظار العالم إليها، مضيفا بأنه جاري التنسيق مع وزارة السياحة والآثار لإنشاء متحف للأثار بسيوه والعمل على تدريب وتأهيل العاملين بالقطاع السياحي للارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للزوار.وأشار إلى ان سيوة تتمتع بأنماط سياحية فريدة ومتعددة كسياحة السفاري والعلاجية بالإضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات وتضافر كافة الجهود لتنشيط الحركة السياحية بها.