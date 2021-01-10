حملات لمتابعة التزام الركاب والسائقين بإجراءات كورونا بالبحيرة

شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات التعقيم وكذا المتابعة لكافة الإجراءات الخاصة بتطبيق قرارات مجلس الوزراء، والتزام المواطنين بتنفيذ الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات.و شهدت مجمعات المواقف بنطاق المحافظة حملات مكبرة لمتابعة التزام الركاب والسائقين بارتداء الكمامات مع تطبيق القانون، وفرض الغرامات الفورية على المخالفين حرصا صحتهم وسلامتهم وسلامة المحيطين.وأكد محافظ البحيرة على استمرار عمل جميع اللجان والجهات المعنية لمتابعة الالتزام بكافة التعليمات المقررة، وتطبيق كافة الإجراءات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مناشدًا جموع المواطنين من أبناء المحافظة بالالتزام بكافة الإجراءات الوقائية، ووالمساهمة مع كافة الجهود التي تقوم بها الدولة لمجابهة ومواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا.