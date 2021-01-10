السر وراء حماية ترامب لبنك خلق التركي

أكدت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، أن الصداقة التي كانت تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره التركي رجب طيب أردوغان، جعلت الإدارة الأمريكية لا تدرك أبعاد قضية بنك خلق التركي.وتابعت أن عدم فهم ترامب لقضية البنك كانت وراء مساعيه لحمايته من أي عقوبة بعد اتهامه بخرق العقوبات الإيرانية.من المقرر أن تبدأ محاكمة بنك خلق التركي المملوك للدولة في نيويورك في الأول من مارس، ويتهم البنك بغسل ما يصل إلى 20 مليار دولار نيابة عن كيانات إيرانية، واتهامات بالاحتيال المصرفي، وإخفاء طبيعة هذه المعاملات غير المشروعة من المسئولين الأمريكيين، بينما تنفي الحكومة التركية التواطؤ في المخطط.وسعت إدارة ترامب منذ ٤ سنوات مرارًا وتكرارًا إلى حماية بنك خلق من أي عقوبة لدوره في مساعدة إيران، بما في ذلك إقالة اثنين من المدعين العامين الفيدراليين الذين يتعاملون مع القضية ومطالبة كبار المسئولين في مجلس الوزراء التركي بالضغط على وزارة العدل الامريكية لإسقاطها.ووفقًا لجون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق لترامب، فإن عدم فهم ترامب للتهم الموجهة للبنك أو كيفية ارتباطها بإيران هو ما دفعه إلى اتخاذ مثل هذه التحركات.وتابع "على الرغم من إخباري لترامب بما يجري في التحقيق مع بنك خلق، ما زلت غير متأكد من أنه أدرك بالكامل انتهاك البنك للعقوبات الأمريكية ضد إيران ثم ارتكاب الاحتيال المالي من خلال الكذب بشأن الانتهاكات".وأضاف: "لا أعتقد أن ترامب قد استوعب تمامًا طبيعة التهم الأساسية".وتوقفت الخطة التي استمرت لسنوات مع اعتقال تاجر الذهب الإيراني التركي المدان رضا ضراب في ميامي في مارس 2016.لكن مع الإدارة الجديدة في واشنطن والمحاكمة المقبلة، قد تذهب سنوات من الجهود التركية لإلغاء القضية هباء، وفقًا لما ذكره أيكان إردمير، العضو السابق في البرلمان التركي والمدير الحالي لبرنامج تركيا في مؤسسة ل للدفاع عن الديمقراطيات.وأكدت المجلة أنه في حالة إدانته، سينتهي الأمر ببنك خلق خارج النظام المالي الأمريكي، مما يتسبب في تأثير سلبي هائل على اقتصاد تركيا المترنح بالفعل.