مصرع طالبة تناولت قرص الغلة السام بطريق الخطأ في المنيا

لقيت طالبة بالصف الثالث الإعدادي، بإحدى قرى مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، مصرعها، بعد تناولها قرص الغلة السام بطريق الخطأ.كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارا من اللواء خالد عبدالسلام مدير إدارة البحث الجنائي، بتلقيه إخطارا من مأمور مركز شرطة ملوي بورود بلاغ من الدكتور أسامة حسانين، مدير مستشفى ملوي العام، بوصول إسراء محمود عبدالحميد محمد، 15 سنة، طالبة بالصف الثالث الإعدادي، ومقيمة بقرية أبشادات، في حالة إعياء شديد وقيء مستمر وارتفاع في درجة الحرارة ولفظت أنفاسها الأخيرة أثناء محاولة إسعافها.استمع فريق من البحث الجنائي، برئاسة العقيد علاء جلال رئيس فرع البحث لجنوب المنيا، لأقوال والد وأسرة الطالبة، حيث أكدوا تناولها قرص الغلة السام بطريق الخطأ.قررت نيابة مركز ملوي في تحقيقاتها، تحت إشراف المستشار تامر مطيع المحامي العام الأول لجنوب المنيا، التصريح بدف الجثة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 194 لسنة 2021 إداري مركز شرطة ملوي.