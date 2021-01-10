اتحاد الجمعيات الأهلية: توفير الأكسجين والأدوية لحالات العزل المنزلي

قال الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن الجمعيات مستمرة في تقديم المساعدات لمستشفيات العزل، ومدها بأسطوانات الأكسجين والأجهزة الطبية وبدل الأطباء وغيرها، مؤكدًا أن الجمعيات تعمل بشكل قوي خلال الجائحة، بخلاف تقديم المساعدات المادية للأسر الأولى بالرعاية.وأضاف «عبد القوي»، في تصريحات له اليوم الأحد، أنه يتم توفير أنابيب أكسجين لحالات العزل المنزلي ومستلزمات طبية وأدوية من خلال الجمعيات، وعددها كبير ومنتشرة جدًا.كانت وزارة التضامن الاجتماعي أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنها أنشأت قاعدة بيانات موحدة لتسجيل جهود الوزارة والجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتسجيل بيانات المستفيدين من الخدمات فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا، حيث تنوعت التدخلات بين خدمات موجهة للأسر، وخدمات موجهة للمستشفيات والأطقم الطبية، وخدمات موجهة للمجتمعات المحلية، وبلغ إجمالي عدد الخدمات التي تم تقديمها 20 مليون خدمة، بتكلفة إجمالية تزيد على 1.7 مليار جنيه.