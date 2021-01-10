«مستثمرو بدر»: ملتزمون بإجراءات مواجهة كورونا.. وسنعبر الأزمة

أكد المهندس بهاء العادلي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري مدينة بدر، أن مصانع المنطقة ملتزمة بكافة الإجراءات الوقائية وتشديد الرقابة على من لا يرتدي الكمامة أثناء العمل من عمال المصانع، مع وضع بوابات للتعقيم في مداخل المصانع.وأضاف العادلي لـ"الدستور"، أن الحكومة المصرية عملت على تخفيف حدة الآثار الناتجة عن فيروس كورونا خلال الموجة الأولى، من خلال القرارات الاقتصادية التي طبقتها خلال الموجة الأولى مثل خفض أسعار الفائدة 3%، وإطلاق العديد من المبادرات المحفزة للمصنع والمصدر.وتابع عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري مدينة بدر، أنه مثلما عبرنا الموجة الأولى من وباء كورونا بسلام سنعبر الموجة الثانية بسلام أيضا دون خسائر اقتصادية او صحية، وذلك يرجع لقدرة الحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.