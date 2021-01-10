ضبط 378 أسطوانة أكسجين ضمن 1273 قضية تموينية خلال 24 ساعة

أعلنت مباحث التموين والتجارة الداخلية عن ضبط 1273 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط 2.529 طن لحوم مجمدة، كبدة مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها وتشكل خطرًا على الصحة العامة، طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الجيزة.ونجحت الجهود في ضبط 28 طن سلع غذائية: سكر حر، مكرونة، أرز أبيض، ملح طعام معبأة داخل شكائر وعبوات، 960 عبوة "زيت طعام" تحمل علامة تجارية غير مسجلة ومجهولة المصدر، بمحافظة الجيزة، وضبط مالك مخبز بلدي بمحافظة البحيرة؛ لاستيلائه على فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعي بدلًا من السولار، وقُدرت بمبلغ (491.251 جنيه) طبقًا لتقرير الجهات المعنية.وضبط مالك مخبز سياحي "دون ترخيص" بمحافظة الشرقية، وبحوزته 3 أطنان دقيق فاخر دون مستندات "مجهول المصدر"، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وضبط 625 زجاجة "مشروبات" مدون عليها علامات تجارية غير مسجلة، دون مستندات، بمحافظة الإسكندرية، و5.5 طن "أسمدة زراعية" دون مستندات بمحافظة الشرقية.وفي ضوء اضطلاع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بتوجيه العديد من الحملات التموينية لضبط حركة الأسواق والتصدي لمحاولات البعض لحجب أسطوانات غاز الأكسجين وترويج المستلزمات الطبية مجهولة المصدر، ضمن الخطة الشاملة للدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، أسفرت الجهود عن ضبط عدد 11 قضية، بإجمالى مضبوطات 378 أسطوانة غاز أكسجين تم حجبها لبيعها بأزيد من السعر المتداول، 75 قطعة منظم أكسجين دون مستندات "مجهولة المصدر".