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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني يثمن آداء وزارة الداخلية في التعامل مع أزمة الشبورة على الطرق

الأحد 10/يناير/2021 - 12:15 م
حازم الجندي
حازم الجندي
أشرف لاشين
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أشاد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، بآداء إدارات المرور في تأمين جميع السيارات على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي ومختلف الطرق السريعة والزراعية وجهود الإغاثة المستمرة خلال فترات الشبورة الصباحية في هذه الفترة من العام.

وثمن الجندي اللفتة الطيبة والمصورة في فيديوهات المواطنين المختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتوثيق تلك الجهود، والتي أوضحت سيارات المرور التي كانت تقود عشرات السيارات على طول طريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي وبسرعة منخفضة نحو 40 كيلومتر في الساعة من أجل إرشاد السيارات ومنع السرعات الزائدة التي تؤدي إلى الحوادث في ظل الشبورة الكثيفة التي تشهدها محافظات مصر حاليا.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مثل هذا التصرف الإيجابي منع إزهاق أرواح المواطنين نتيجة الحوادث الكثيرة التي تقع في فترات الضباب الكثيف المنتشر، واصفا هذا التعامل بالراقي والإيجابي من جانب وزارة الداخلية، والتى أصبحت أكثر تطورًا وفكرا في أداء واجبها نظرا لما تتمتع به من منظومة قوية تعمل على تطوير آدائها بشكل مستمر.

وأشار المهندس حازم الجندي، إلى التطور الكبير في آداء وخدمات وزارة الداخلية على مختلف الأصعدة بما يضاهي أداء أفضل دول العالم، والتي تحرص على حياة المواطنين في المقام الأول وتضعها فوق كل اعتبار آخر.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية تبذل جهودا كبيرة لتطوير الخدمات التي تقدمها للمواطنين على مختلف المحاور المرورية متوازية ومتكاملة مع جهود تطوير كافة شبكات الطرق في مصر، فضلا عن تخصيص أرقام للطوارئ لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين وتخصيص أرقام دائمة للإغاثة، والتعامل معها أولا بأول.

وطالب المهندس حازم الجندي، قائدي السيارات بتوخي الحذر والحيطة في ظل انتشار الشبورة المائية الكثيفة على الطرق خاصة القريبة من المناطق الزراعية والمسطحات المائية وفي الساعات الأولى من الصباح الباكر تجنبا للتعرض للحوادث وحفاظا على أرواحهم.

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