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الأحد 10 يناير 2021 الموافق 26 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

قطع المياه 8 ساعات عن مناطق بالقاهرة غدًا

الأحد 10/يناير/2021 - 12:26 م
انقطاع المياه
انقطاع المياه
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أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى عن قطع المياه عن «المنطقة الصناعية بالعباسية، شارع المستشفى اليوناني وامتداد شارع المستشفى الإيطالي ومتفرعاتهما، مجمع المدارس، مسجد الرحمن الرحيم، مستشفى الزهراء، شارع قلم المرور بمنطقة الشرطة، شارع الشيخ عبدالله، شارع نادي المياه، شارع الفردوس، مستشفى القوات الجوية»، وضعفها عن «باقي مناطق العباسية ومنطقة الجمالية»، اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء غد الإثنين وحتى السادسة صباح الثلاثاء، لمدة 8 ساعات.

وأوضحت الشركة، في بيان لها اليوم، أن انقطاع المياه يأتي نظرا لأعمال تطوير محور الفردوس، الأمر الذي يستلزم تحويل مسار خط المياه قطر 800 مم بمنطقة العباسية.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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