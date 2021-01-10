«القاهرة» تهدي «الجيزة» 1000 شجرة

نفذت وزارة البيئة، من خلال فرعيها بالقاهرة الكبرى والبحيرة، عددا من حملات التوعية والتشجير، كما أهدى فرع القاهرة الكبرى مركز ومدينة أوسيم بمحافظة الجيزة 1000 شجرة؛ لزراعتها بعدد من المقالب العشوائية التي تم رفع القمامة منها.وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن ذلك يأتي لتشجيع المواطنين على زراعة الأشجار كوسيلة لتجميل المناطق وتنقية الهواء من الملوثات، وتفعيلًا للحملة الوطنية لرفع الوعي البيئي "اتحضر للأخضر".