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رئيس التحرير التنفيذي
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أشاد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعه أسيوط بالبرنامج الذي جرى تنفيذ فى المستشفى الجامعي لجراحة المسالك البولية وجراحة الكلى والذي تضمن إجراء أكثر من 40 عملية جراحية في أربع سنوات متتالية وبأيدي فريق طبي من أبناء الجامعة وشباب الأطباء

جامعة أسيوط: وضع أول برتوكول مصري في مجال زراعة الكلى

الأحد 10/يناير/2021 - 12:10 م
الدكتور طارق الجمال
الدكتور طارق الجمال
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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أشاد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعه أسيوط، بالبرنامج الذي جرى تنفيذ في المستشفى الجامعي لجراحة المسالك البولية وجراحة الكلى، والذي تضمن إجراء أكثر من 40 عملية جراحية في أربع سنوات متتالية وبأيدي فريق طبي من أبناء الجامعة وشباب الأطباء، وذلك تحت قيادة الدكتور هشام حمودة، أستاذ المسالك ورئيس برنامج زراعه الكلى بالجامعة وهو البرنامج الهام الذي من المقرر استئنافه عقب انتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأعلن رئيس الجامعة عن مشاركة الدكتور هشام حمودة، كذلك في كتابه ونشر في الدوريات العلمية المفهرسة لأول بروتوكولات مصريه طبية فى مجال زراعة الكلى مع نخبة من كبار الأساتذة المتخصصين في هذا المجال.

وكشف الدكتور هشام حمودة أن التوجه إلى وضع أول برتوكولات مصرية في مجال زراعة الكلى جاء برعاية من المجلس الأعلى للجامعات، وبإشراف من الدكتور شريف مراد، أستاذ المسالك البولية بجامعة عين شمس، مشيرًا أن كلًا من الدكتور أحمد شقيرـ أستاذ المسالك بجامعة المنصورة، والدكتور رشاد برسوم، أستاذ أمراض الكلى بجامعه القاهرة، قاما باختيار نخبه من أساتذة المسالك وأمراض الكلى بجامعات مصر، ممن لديهم الخبرات في مجال زراعه الكلى للمشاركة في كتابه هذه البروتوكولات والتي تضمنت شرحا دقيقا لكافة خطوات زراعه الكلى من البداية إلى النهاية.

مع تقديم توضيح لكيفية التعامل مع كل المعطيات بها اتساقا ما بين النظم العالمية والخبرات المصرية مدعومًا بالدلائل العلمية، موضحًا عن تشجيع الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة، والتي ترأس اللجنة العليا لزراعة الأعضاء نيابةً عن سيادة رئيس مجلس الوزراء الذي يتشرف بعضويتها الأستاذ الدكتور هشام حمودة، بهذا الاتجاه ودعمته حيث ان اللجنة العليا لزراعة الأعضاء تشجع وتساعد جميع المشاريع الطموحة لزراعة الأعضاء بالجامعات وتشرف على الالتزام الكامل بجميع المعايير الأخلاقية والطبية لتقديم خدمه طبية مميزه للمواطن المصري.

كما أشار الدكتور "حمودة" أن بحكم عضويته في اللجنة العليا لزراعة الأعضاء والتي ترأسها الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة نيابةً عن سيادة رئيس مجلس الوزراء، قد أعربت عن تثمينها لهذا الاتجاه ودعمها له حيث أن اللجنة العليا لزراعة الأعضاء تشجع وتساعد جميع المساعي الجادة والطموحة لزراعة الأعضاء بالجامعات، وتشرف على الالتزام الكامل بجميع المعايير الأخلاقية والطبية لتقديم خدمه طبية مميزه للمواطن المصري.

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