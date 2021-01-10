«معجم الشارع» مبادرة جديدة لجمعية الفكر العمراني

أطلقت جمعية الفكر العمراني مبادرة "معجم الشارع"، يتبنى "معجم الشارع" حقيقة أن المدينة تتغير والشوارع تتحول، ولذلك لا يمكن الاعتماد على تعريفات فردية وافتراضات ومجموعة ثابتة من القواعد التي تنظمهما. كما يؤمن المعجم بالحاجة إلى مراجعة المعرفة والخبرة التي بنتها مجاورة في الخليفة والقاهرة التاريخية، من أجل معالجة عملها بشكل أفضل في الشوارع والحي في المستقبل.هدف المبادرة هو اشتقاق التعريفات من العيش والانتماء والتعامل كجزء من الشوارع. من خلال التعريفات القائمة على الاستخدام والوقت والعمل والنفع وما إلى ذلك، فإن الهدف هو التوصل إلى تعريفات أخرى من شأنها أن تنتج فهمًا مختلفًا للشارع."معجم الشارع"؛ بحث تعاوني وتشاركي مستمر حول مكونات الشارع في منطقة الخليفة. تم تنظيم هذا المشروع من قبل حمعية الفكر العمراني - مجاورة، وميرف بدير، كجزء من مبادرة الأثر لنا، بتمويل من السفارة الهولندية، وبالشراكة مع مؤسستي تركيبات الأرض والحضارة، وآفورمال أكاديمي، ومؤسسة تبديل، ووزارة السياحة والآثار.ميرف بدير هي مهندسة معمارية مقيمة في هونغ كونغشينزين. يركز عملها على العلاقة بين التحول الحضري والفراغ العام، مع الربط بين التكنولوجيا المعمارية والقانون والسياسة الحضرية. كما تواصل العمل بشكل أكبر على البنى التحتية للضيافة والتنقل. ميرف بدير أستاذ مساعد في قسم الهندسة المعمارية بجامعة هونغ كونغ، قسم تنسيق المواقع، وشريك مؤسس في مؤسسة تركيبات الأرض والحضارة. وهي أيضًا أحد مؤسسي آفورمال أكاديمي (التي تركز على طرق التدريس التجريبية في منطقة دلتا نهر اللؤلؤ)، وعضو مؤسس في ورشة مطبخ (التي تركز على الهجرة والمطبخ كمساحة ثقافية في مدينة غازي عنتاب)، وعضو مؤسس لمركز العدالة الفراغية في اسطنبول. ميرف بدير حاصلة على درجة الدكتوراه من جامعة دلفت للتكنولوجيا، وبكالوريوس من جامعة الشرق الأوسط التقنية في أنقرة.