وزيرة البيئة: رصد نوعي لمياه النيل بنطاق القاهرة والجيزة

شنت وزارة البيئة من خلال الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالبحيرة، حملة تفتيشية بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية على عدد من المصانع العاملة فى مجالات كلًا من البلاستيك وإنتاج المواد الغذائية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالف منها.وأشار الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إلى أنه تم رصد مستوى الضوضاء بالبيئة المحيطة بعدد من المصانع والشركات الواقعة بنطاق المحافظة.وأوضحت «فؤاد»، في بيان اليوم الأحد، أن نفذ فرع البحيرة حملة مرورية لفحص عوادم السيارات بالتعاون مع الادارة العامة للمرور، تم خلالها فحص عادم عدد 43 سيارة تبين مطابقة 39 سيارة ومخالفة عدد 4 سيارات للحدود المسموح بها فى قانون البيئة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه السيارات المخالفة.ولفتت إلى أن فرع القاهرة الكبرى رصد نوعي لمياه نهر النيل بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، وتم سحب عدد 9 عينات من نهر النيل من نقاط متعددة وجارٍ تحليلها ومعرفة النتائج، كما نفذ الفرع حملة تفتيشية على عدد من المسابك الواقعة فى نطاق القاهرة الكبرى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف منها.