الكشف عن وثائق تثبت علاقة النظام التركي بـ «داعش» و«القاعدة»

كشف موقع "نورديك مونيتور" السويدي عن مجموعة من الوثائق التي تثبت علاقة النظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان بالجماعات الإرهابية كـ"داعش" و"القاعدة"، موضحًا أن المخابرات التركية عملت على دعم التنظيمات الإرهابية لتحقيق أهدافها الخبيثة في سوريا.ووفقا لنسخة من شهادة ضابط بالجيش التركي، يدعى مراد علي التريك، من قيادة القوات الخاصة، أخفت المخابرات التركية معلومات واردة من الجيش الأمريكي ووكالة الاستخبارات الأمريكية CIA حول صلات تركيا بتنظيمي "داعش" والقاعدة، وذلك خلال برنامج تدريب سري ممول من البنتاجون، شارك فيه الضابط.وأوضح الموقع أن المخابرات التركية أصدرت سرًا إرشادات حول كيفية اختيار وتجنيد المقاتلين السوريين في برنامج التدريب والتجهيز الذي تقوده الولايات المتحدة وطلب من الضباط الأتراك القيام بذلك، وكان ذلك جزءًا من عملية أمريكية تركية مشتركة أجريت في مقاطعات تركية على الحدود مع سوريا، بالتنسيق مع الجيشين التركي والأمريكي.وكشف الضابط التركي أنه خلال تلك العمليات السرية، كانت المخابرات التركية تطلب منهم التركيز على الأشخاص الذين لديهم تعاطف تجاه الجماعات الإرهابية من بينها القاعدة وداعش، من أجل تجنيدهم للعمل في صفوفهم، في حين أنها كانت تبتعد عن أولئك المتعاطفين مع الجماعات الكردية.وكان "نورديك مونيتور" نشر من قبل وثائق مسربة تكشف عن دعم أردوغان لتنظيم داعش الإرهابي لتحقيق أهدافه في المنطقة العربية، وتفضح تورط الاستخبارات التركية في دعم عناصر تابعة للتنظيم الإرهابي ومساعدتهم على الإفلات من الملاحقة الأمنية.