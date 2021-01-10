تسجيل استمارة التقدم للامتحان الإلكتروني 2021، حيث يرغب الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في معرفة رابط التسجيل منذ إعطاء الطلاب إجازة واستمرار الدراسة عن طريق الأونلاين أي التعليم عن بعد، وذلك بعد ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الموجة الثانية بمصر، حيث من المقرر أن تنتهي الدراسة يوم 15 يناير، وتبدأ إجازة الفصل الدراسي الأول يوم 16 يناير الجاري 2021.





تسجيل استمارة التقدم للامتحان الإلكتروني 2021

من جهتها، أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الصف الثالث الثانوي، وذلك من خلال الرابط التالي: moe-register.emis.gov.eg





حيث قررت الوزارة أن التسجيل سيبدأ من اليوم الموافق 10 يناير الجاري، وذلك في إطار الاستعدادات لعقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2021.

وخلال البيان الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم، ناشدت الطلاب في حالة وجود أية أخطاء في تسجيل البيانات المتعلقة بالطالب، يرجع إلى وحدة المعلومات بالمدرسة التابع لها لتصحيح عملية إدخال البيانات، و تسهيلا على الطلاب وحفاظاً على أرواحهم، خصصت الوزارة رابط إلكتروني آخر لتقديم الطالب بشكوى من تسجيل الاستمارة الإلكترونية من خلال البوابة الرسمية للشكاوي الإلكترونية وهى: moe-complains.emis.gov.eg

والذي تتولى أقسام وإدارات الإحصاء بالمديرية والإدارات التعليمية بحل المشكلات التي ترد من خلالها.





البريد الإلكتروني الموحد

ويشار إلى أن التسجيل الإلكتروني، بداية من العام الدراسي الجديد 2020- 2021، سوف يتم باستخدام البريد الإلكتروني الرسمي للطالب، والذي يستطيع الحصول عليه من خلال البوابة الإلكترونية للحساب المدرس الإلكتروني الموحد والمتاح لجميع الطلاب (حكومي - خاص -منازل).





منصات تعليمية إلكترونية

ويذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خصصت ما يزيد عن 12 منصة تعليمية إلكترونية للطلاب في جميع المراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية، تسهيلا على الطلاب لمتابعة المقررات الدراسية والامتحانات التجريبي والتواصل مع إدارة المدرسة منها: ادمودو ، حصص، ذاكر، بالإضافة إلى القنوات التعليمية التي تقوم بالشرح عن طريق الفيديوهات

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