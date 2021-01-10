تطوير الصالة الرياضية وحلبة الملاكمة لكلية التربية الرياضية جامعة القناة

أعلن الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس أن إدارة الجامعة تعكف خلال هذه الفترة على الانتهاء من تطوير البنية التحتية بالجامعة من خلال زيادة المباني التعليمية ورفع كفاءة المعامل وقاعات التدريبات والدراسة.وأضاف الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن رفع كفاءة البنية التحتية للكليات بصفة عامة ولكلية التربية الرياضية بصفة خاصة يأتى بهدف تطوير المنظومة التعليمية وتقديم خدمات تعليمية وتدريبية متميزه للطلاب.وتماشيا مع هذا السياق أكد الدكتور ماجد العزازى عميد كلية التربية الرياضية أنه جارى الآن العمل على رفع كفاءة الصالة الرياضية وحلبة الملاكمة بالكليه كما حرص عميد الكلية على تقديم الشكر للسيده هدى فرج أمين عام الجامعه والادارة الهندسية بالجامعة بإشراف عام المهندسة هبه امام مدير عام الإدارة.