آخر تطورات الحالة الصحية للمصابين في حادث الطريق الإقليمي بالسادات

كشف مصدر طبي بمديرية الصحة في محافظة المنوفية، عن آخر تطورات الحالة الصحية للحالات المُصابة داخل مستشفى أشمون العام، جراء وقوع حادث تصادم على الطريق الإقليمي قبل كارتة الخطاطبة بالسادات، بسبب الشبورة المائية.وأشار المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إلى أنه تقرر نقل 7 مصابين إلى مستشفى أشمون العام، وخضعوا لفحوصات طبية أكدت وجود كسور عديدة لمعظمهم، وأنهم حاليًا داخل قسم الطوارئ، وحُولت حالة إلى المستشفى التعليمي بالمنوفية؛ لوجود كسر في الفك.ولفت إلى أنه يوجد حالتين قد يحتاجا إلى بتر في الأطراف؛ لوجود كسور متهتكة بهم، مشيرًا إلى تواجدهما داخل غرفة العمليات بمستشفى أشمون العام، وسيتضح الموقف النهائي لهما خلال ساعات.تسببت الشبورة الكثيفة والحادث المروع قبل كارتة الخطاطبة، غلق الطريق الأقليمي بالكامل في اتجاه الصحراوي لمسافات كبيرة، وتكدث لسيارات، انتظارًا لفتح الطريق وتسيير حركة سير السيارات.وشهد الطريق الأقليمي صباح اليوم حادث مروع بين عدد من السيارات، نتج عنه حتى الأن 3 وفيات و10 مصابين تم نقل 7 منهم عن طريق الإسعاف إلى مستشفيات المنوفية القريبة من الحادث.