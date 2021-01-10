لبنان: حظر تجول للحد من تفشي كورونا

فرض في لبنان اليوم الأحد، حظرا للتجول بموجب قرار الإقفال العام الذي تنفذه الحكومة اللبنانية للحد من تفشي جائحة كورونا.وقال مراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت، إن قرار منع التجوّل، المقرر كل يوم أحد حتى انتهاء الإقفال العام في الأول من شهر فبراير، يشمل كل أنواع السيارات بما فيها السيارات العمومية وسيارات الإيجار والشاحنات والدراجات النارية.من جهته، بين رئيس لجنة الصحة في المجلس النيابي النائب عاصم عراجي في تصريح صحفي اليوم، ان انتشار الوباء بات مجتمعيًا وفقدنا السيطرة عليه ويجب اقفال البلد بشكل تام، والزام المستشفيات الخاصة بفتح اقسام لمرضى كورنا.وأضاف، "أصبحنا نسجل أكثر من خمسة آلاف إصابة يومية بفيروس كورونا، وبالتالي من هنا وحتى نهاية الشهر، سنكون بحاجة إلى 1500 سرير، فالمطلوب إقفال شامل وتام لنخفف سرعة انتشار الفيروس، وإلا سنذهب إلى كارثة صحية".