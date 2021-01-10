8 وفيات و232 إصابة جديدة بكورونا في غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن تسجيل 8 وفيات و232 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وقالت الوزارة، في موجز التقرير اليومي للفيروس في القطاع، إنه تم تسجيل 477 حالة تعاف جديدة من مصابي كورونا خلال الساعات الاخيرة.وأشارت إلى أن الإجمالي التراكمي للمصابين بلغ 45357 إصابة، من بينها 8137 حالة نشطة، و37779 حالة تعاف، و441 وفاة.وأضافت أن إجمالي الحالات التي تحتاج لرعاية طبية في المستشفى 259 حالة، فيما بلغ إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 139 حالة.