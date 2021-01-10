26 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أن إجمالي حركة السفن، اليوم، بلغ 26 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ومتواجد على الأرصفة 6 سفن، وموجود على الأرصفة 3 سفن حاويات ومن المنتظر دخول 4 سفن.وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول 2 سفينة حاويات، وخروج 1 سفينة حاويات، ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة، ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة.وجارٍ التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.