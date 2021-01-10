محافظ الإسكندرية يباشر مهام عمله عقب تعافيه من كورونا (فيديو)

باشر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، مهام عمله بمكتبه بمقر ديوان عام المحافظة، وذلك عقب تعافيه من إصابته بفيروس كورونا.وأكد أن "أولويتنا الفترة القادمة هو مواصلة مسيرة العمل واستكمال المشروعات بالقطاعات المختلفة، ومواصلة حملات الإجراءات الإحترازية والتصدي لكل أشكال المخالفات، والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة لمواطني الإسكندرية".وأوضح الشريف أنه خلال فترة العزل المنزلي كان حريص على المتابعة اليومية لآلية سير العمل بالديوان العام والأحياء والمديريات وجميع الجهات المحلية التابعة، وذلك من خلال التواصل الدائم مع التنفيذيين، وكذلك متابعة تنفيذ كافة المشروعات التى تتم على أرض المحافظة بمختلف القطاعات.وتوجه الشريف بخالص الشكر والتقدير لجميع القيادات والتنفيذيين وأبناء المحافظة المخلصين على دعمهم الكامل والذين كانوا على تواصل دائم معه للاطمئنان على حالته الصحية.هذا ويناشد جميع المواطنين بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى أقرتها وزارة الصحة والالتزام بالتباعد وارتداء الكمامات حفاظًا على صحتهم وسلامتهم والحد من انتشار الفيروس.