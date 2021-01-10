بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع بـ35.77 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على ارتفاع مؤشر السوق العام 77ر35 نقطة ليبلغ مستوى 96ر5572 نقطة بنسبة صعود بلغت 65ر0 في المئة.وتم تداول كمية أسهم بلغت 2ر197 مليون سهم تمت عبر 9150 صفقة نقدية بقيمة 5ر46 مليون دينار (نحو 4ر153 مليون دولار).وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 71ر33 نقطة ليبلغ مستوى 04ر4601 نقطة بنسبة صعود بلغت 74ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر109 مليون سهم تمت عبر 4269 صفقة نقدية بقيمة 5ر8 مليون دينار (نحو 28 مليون دولار).كما ارتفع مؤشر السوق الأول 96ر36 نقطة ليبلغ مستوى 75ر6067 نقطة بنسبة صعود بلغت 61ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر87 مليون سهم تمت عبر 4881 صفقة بقيمة 9ر37 مليون دينار (نحو 07ر125 مليون دولار).وارتفع مؤشر (رئيسي 50) نحو 73ر35 نقطة ليبلغ مستوى 57ر4708 نقطة بنسبة صعود بلغت 76ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 3ر75 مليون سهم تمت عبر 2781 صفقة نقدية بقيمة 9ر6 مليون دينار (نحو 7ر20 مليون دولار).وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي (وربة ت) و(الراي) و(نابيسكو) و(أولى تكافل) أما شركات (وطني) و(بيتك) و(أهلي متحد) و(زين) فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات (سنام) و(أسيكو) و(السورية) و(وربة كبيتل) الأكثر انخفاضا.