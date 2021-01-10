رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 10 يناير 2021 الموافق 26 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع بـ35.77 نقطة

الأحد 10/يناير/2021 - 11:55 ص
بورصة الكويت
بورصة الكويت
ا ش ا
طباعة
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على ارتفاع مؤشر السوق العام 77ر35 نقطة ليبلغ مستوى 96ر5572 نقطة بنسبة صعود بلغت 65ر0 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 2ر197 مليون سهم تمت عبر 9150 صفقة نقدية بقيمة 5ر46 مليون دينار (نحو 4ر153 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 71ر33 نقطة ليبلغ مستوى 04ر4601 نقطة بنسبة صعود بلغت 74ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر109 مليون سهم تمت عبر 4269 صفقة نقدية بقيمة 5ر8 مليون دينار (نحو 28 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 96ر36 نقطة ليبلغ مستوى 75ر6067 نقطة بنسبة صعود بلغت 61ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر87 مليون سهم تمت عبر 4881 صفقة بقيمة 9ر37 مليون دينار (نحو 07ر125 مليون دولار).

وارتفع مؤشر (رئيسي 50) نحو 73ر35 نقطة ليبلغ مستوى 57ر4708 نقطة بنسبة صعود بلغت 76ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 3ر75 مليون سهم تمت عبر 2781 صفقة نقدية بقيمة 9ر6 مليون دينار (نحو 7ر20 مليون دولار).

وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي (وربة ت) و(الراي) و(نابيسكو) و(أولى تكافل) أما شركات (وطني) و(بيتك) و(أهلي متحد) و(زين) فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات (سنام) و(أسيكو) و(السورية) و(وربة كبيتل) الأكثر انخفاضا.

موضوعات متعلقة

أشرف زكي عن أزمة رحاب الجمل وباسم سمرة: لا أحد فوق القانون

تحديد مكان وموعد صلاة الجنازة على هادى الجيار

الحكم بطل واقعة «القهوجى وكوب الشاى»: حزين بسبب السخرية

الحقيقة الكاملة لفيديو الشاب الموثوق بشجرة فى الشرقية

الصور

image description

محافظ أسيوط: تطبيق القانون لمنع أي تعديات على الأراضي

image description

جامعة أسيوط: وضع أول برتوكول مصري في مجال زراعة الكلى

image description

استئصال ورم خبيث يزن 30 كجم من بطن مريض بمعهد جنوب مصر في أسيوط (صور)

image description

غلق ورشة ومقهى وضبط 18 مخالفة في حملة مكبرة بدمياط

image description

انطلاق مبادرة «مهنتك مستقبلك» بدمياط

الأكثر قراءة

أسرة هادي الجيار تنهار أمام مسجد الشرطة وترفض التصوير

تحديد مكان وموعد صلاة الجنازة على هادى الجيار

وفاة النقيب محمد عرابي بطل الموقف الإنساني مع «الطفل الجائع»

تفاصيل اللحظات الأخيرة فى صراع هادى الجيار مع فيروس كورونا

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

محلل سياسي: اختيارات بايدن لمسؤولي إدارته تشير لعزمه مواجهة تركيا

منوعات

تسجيل استمارة التقدم للامتحان الإلكتروني 2021

%80 من اليابانيين يؤيدون إلغاء أو تأجيل «أوليمبياد طوكيو»

ماذا يحدث لجسم الإنسان عندما يموت قريب له؟

هل يمكن أن تعود حياة المتعافين من كورونا لما كانت عليه قبل إصابتهم؟

أيام زمان

أنا مصري ولا أعمل مع محتل.. كيف صفع استيفان روستي إسرائيل؟

السيد بدير.. ممثل ومخرج فقد نجليه أحدهم في حرب أكتوبر والآخر على يد الموساد

سعيد أبوبكر «شيبوب» حزن على فسخ خطبته من ماجدة فلم يتزوج

حكاية لقب عبدالرحيم بيه كبير الرحيمية.. محمد التابعي أشهر صعيدي في الخمسينات

مقالات الرأي
المستشار محمد عبد المولى
رسائل إلى الفرحين بإدارة بايدن
ماجد حبته
أنياب شبكات التواصل
د.أحمد الخميسى
شخصية ترامب عند نجيب محفوظ
مؤمن المحمدي
فردتين شمال
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة ناعية هادي الجيار: ترك بصمته في الأسر المصرية والعربية

العين تصدر رواية «أيام الشتات» للكاتب كمال رحيم.. قريبا

عواض: قصور الثقافة ستخرج دفعة جديدة من «ابدأ حلمك» في الزقازيق

«معجم الشارع» مبادرة جديدة لجمعية الفكر العمراني