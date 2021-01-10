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مصر

صرف مستحقات تأمينية لـ18648 مواطنًا في 2020

الأحد 10/يناير/2021 - 12:16 م
مدبولي
مدبولي
محمد إبراهيم
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استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الحصاد السنوي لجهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة عن عام 2020، في تقرير قدمه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة، الذي أكد أنه مع بداية عام 2020، وبناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء، تم رفع قدرات منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تدريجيًا لمواكبة الأحداث والمتغيرات المختلفة، ونتج عن ذلك زيادة فاعليتها، حيث تمكنت خلال شهر ديسمبر الماضي من استقبال ورصد 149 ألف شكوى وطلب واستغاثة، ليصل إجمالي ما تعاملت معه المنظومة إلى 1.35 مليون شكوى خلال عام 2020.

ووفق التقرير، انتهت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خلال عام 2020 من بحث ودراسة 53099 شكوى وطلبًا واستغاثة، حيث جاء في مقدمة الاستجابات على شكاوى واستغاثات المواطنين خلال العام إنهاء إجراءات صرف المستحقات التأمينية لـ18648 مواطنا ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات للمنظومة، حيث تنوعت شكواهم بين التضرر من عدم صرف قيمة العلاوات الخمس وفقًا لأحكام القانون 25 لسنة 2020، أو التضرر من تأخر تسويات مستحقاتهم التأمينية خلال العام، بالإضافة إلى ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف للمستحقات التأمينية لـ2641 مواطنًا آخرين، في حين جاءت نتائج البحث والدراسة بشأن شكاوى المواطنين المتضررين من انخفاض قيمة العلاوات الخمس والبالغ عددها 6194 شكوى، أنه قد تم حساب مستحقاتهم وفقًا لصحيح القانون وأحكامه.. وفي ذات السياق، أسفرت نتائج الدراسة بشأن شكاوى التضرر من عدم صرف العلاوات الخمس عن أن غير المستحقين للعلاوات ممن تقدموا بشكاوى للمنظومة خلال العام قد بلغ 6244 مواطنًا.

وأضاف الدكتور طارق الرفاعي أن المنظومة تعاملت مع 28 ألف شكوى وبلاغ خلال العام، تنفيذًا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بسرعة التعامل مع الشكاوى التي تشير لأوجه قصور أو خلل، والتى قد تسبب خطورة، وإعطائها الأولوية فى التعامل لسرعة إزالة أسبابها، بما يسهم فى درء المخاطر والحد من الحوادث قبل وقوعها حفاظا على حياة المواطنين، ومنها على سبيل المثال (الإبلاغ عن صناديق كهرباء بأن أغطيتها غير سليمة، أعمدة إنارة متهالكة، أسلاك كهرباء مكشوفة، كسر مواسير أو تسريب غاز، أغطية بالوعات مفقودة، تسريب مياه أسفل مباني ومنشآت، تهالك أو تلف بعض أجزاء من حواجز وأسوار بعض الكباري والطرق، حفر ومطبات تمثل خطورة على الطرق، كسر مواسير مياه، تصدع عقارات وغيرها).

وأوضح أن هذه الشكاوى يتم توجيهها للجهات المختصة ومتابعتها وصولًا لتحقيق الاستجابة المناسبة، وتوثيق الإجراءات المنفذة أثناء قيام فرق العمل المختصة بإزالة أسباب الشكوى، ومتابعة اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتسببين حال ثبوت إهمال وتقصير أدى إلى هذه الظواهر المسببة لذلك فى بعض تلك الشكاوى والبلاغات.

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