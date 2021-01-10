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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

«مؤتمرات ومبادرات».. تمكين الشباب بات واقعا عبر البرنامج الرئاسي

الأحد 10/يناير/2021 - 12:42 م
البرنامج الرئاسي
البرنامج الرئاسي لتمكين الشباب
إيمان ماهر
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5 سنوات من تحقيق الحلم الذي بات حقيقة وهو تمكين الشباب، الذين تمنوا ان يكون صوتهم مسموعا، ليأتي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ويولي أهمية كبيرة لهم في تقلد المناصب القيادية، وبدأ ذلك من دار الأوبرا المصرية عندما قرر بدء البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب.

و البرنامج عبارة عن كيان مستقل تابع لرئاسة الجمهورية ويدار من خلال إدارة متخصصة محترفة وتعاون في تأسيس عدد من مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.

- استفادة الخريجين

يحصل المتخرجون من البرنامج على شهادة أكاديمية احترافية بعد اجتيازهم المراحل المختلفة للبرنامج والتي تتضمن ثلاث محاور رئيسية "علوم سياسية واستراتيجية، علوم إدارية وفن القيادة، علوم اجتماعية وإنسانية"، ويلتقي الدارسون المثقفين والشخصيات العامة والمؤثرين في المجتمع.

- تخريج 1500 شاب

نجح البرنامج في تخريج 1500 شاب وفتاة، يمثلون جميع محافظات الجمهورية خلال ثلاث دفعات تولي عدد منهم بعض المناصب القيادية كمحافظين ونواب للمحافظين ومعاوني وزراء وأعضاء مجلس نواب وغيرها من المناصب العام في القطاع العام والخاص، واستطاع هؤلاء الشباب تحقيق نجاحات كبيرة وتغيير ملموس علي أرض الواقع حتي أصبحت التجربة المصرية مثال يحتذى به في العديد من الدول.

- أبرز المبادرات

ساهم الشباب في الخدمة المجتمعية بشكل كبير من خلال إطلاق المبادرات المختلفة منها مؤسسة "حياة كريمة"، ومبادرة "التصالح حياة"، ومبادرة "رد الجميل"، وساهموا في عمل المشروعات الشبابية التي تقرب الرؤى منها المؤتمرات الوطنية للشباب ومنتدى شباب العالم والملتقى العربي الأفريقي.

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