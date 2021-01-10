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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس تشكيل عصابة تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه في التجمع

الأحد 10/يناير/2021 - 11:52 ص
حبس
حبس
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس سائق وعاطلين لسرقتهم المواطنين بالإكراه داخل سيارة ميكروباص بالتجمع ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وتعرف الضحايا على المتهمين فى طابور أمنى وأقروا بتعرضهم بالسرقة بالإكراه وتحت تهديد السلاح الأبيض على يد المتهمين داخل سيارة ميكروباص أثناء استقلالهم السيارة للعودة لمنازلهم ليلا.

وقال أحد الضحايا إنه استقل السيارة بغرض توصيله لمحل سكنه بدائرة القسم وبعد استقلاله بدقائق تفاجأ بتهديده بالسلاح الأبيض لترك أغراضه وأمواله وعندما حاول مقاومتهم قاموا بضربه بآلة حادة وسرقته وإلقاءه على الطريق.

وكشفت التحقيقات الأولية عن أن المتهمين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض، وذلك داخل سيارة ميكروباص في الأوقات المتأخرة ليلا بمنطقة التجمع.

كانت بداية الواقعة عندما وردت عدة بلاغات من مواطنين تفيد بسرقتهم بالإكراه على يد عاطلين وسائق بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم، وأقروا بارتكاب الواقعة، وحرر المحضر اللازم

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