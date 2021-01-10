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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة 8 حالات تعد بالبناء على الأراضي الزراعية في المنيا

الأحد 10/يناير/2021 - 11:51 ص
إزالة حالات تعد
إزالة حالات تعد
المنيا ـ على حسين
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واصلت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا، جهودها في تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، باستمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، وبهدف القضاء على عشوائية البناء، وإزالة كافة أشكال التعديات على أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم للمخالفين من خلال تنفيذ الإزالة الفورية، وتحرير محاضر واتخاذ اللازم مع المخالفين.

من جانبها أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار شمال المحافظة 5 حالات بناء على أراضي زراعية بقريتى ابشاق، وبنى على، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس جنوب المحافظة 3 حالات بناء مخالف وعلى أراضي زراعية بقرية اسمو العروس بالوحدة المحلية لقرية بنى حرام، جاءت ما بين حالتي على أرض زراعية بمساحة 3 قيراط، وحالة بناء أرض زراعية بمساحة 60 مترا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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