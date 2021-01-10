العراق: لدينا رغبة حقيقية لحل ملف المياه مع تركيا

قال وزير الموارد المائية العراقية، مهدي رشيد الحمداني، إن العراق سيواجه شحًا في المياه في حال عدم التوصل لاتفاق مع تركيا بشأن الأزمة، يأتي هذا فيما تواصل تركيا استخدام سلاح السدود المائية.وأفاد مهدي رشيد الحمداني بأن العراق لديه رغبة حقيقية لحل ملف المياه مع تركيا، وأن الحكومة تريد حسم الأمر بالكامل، بينما تماطل تركيا وتعلن أنها تحتاج إلى شهرين لدراسة الملف.يذكر أن تركيا تواصل تهديداتها لسلامة الشعب العراقي، وذلك عن طريق سد إليسو، الذي تسبب في انخفاض منسوب نهر الفرات إلى دون النصف من مستواه الطبيعي.ويأتي هذا فيما توقعت دراسات جفاف نهري دجلة والفرات عام 2040، وبدأت السلطات التركية تشغيل سد «إليسو»، المقام على نهر دجلة، على طول الحدود من محافظة ماردين وشرناق في تركيا، ما يهدد الأمن المائي العراقي.