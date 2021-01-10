صحيفة: حالة الطوارئ في طوكيو لم تقلص حركة السير في الشوارع

قالت صحيفة "يوميوري" اليابانية، إن حالة الطوارئ الثانية في طوكيو، ومقاطعات سايتاما، وشيبا، وكاناجاوا، أمس السبت، لم تقلص حركة سير الأشخاص على الأقدام بنفس فاعلية حالة الطوارئ الأولى التي فرضت في أبريل الماضي، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.وأضافت الصحيفة أن حركة سير الأشخاص تراجعت بواقع حوالي 30% عما كانت عليه قبل جائحة فيروس كورونا المستجد، في مناطق جينزا، وشيبويا، وشينجوكو في طوكيو، مقارنة بحوالي 70% عندما تم الإعلان عن حالة الطوارئ الأولى العام الماضي.وأضافت الصحيفة أن حركة السير تراجعت بواقع 10% لتصل إلى 30%، في محطات يوكوهاما، وشيبا، واوميا، فيما تراجعت بواقع 60% لتصل إلى 70% في أبريل الماضي.