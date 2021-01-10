الأمم المتحدة الإنمائي يكشف عن خرائط الاستثمار في نيجيريا

أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في نيجيريا، خرائط الفرص الاستثمارية المتوافرة في البلاد، والمتعلقة بتحقيق أهداف برنامج التنمية المستدامة العالمي، في خطوة تستهدف ضخ مزيد من رؤوس الأموال في القطاع الخاص والمشروعات المتوسطة والصغيرة.وقالت وزيرة المالية والميزانية والتخطيط الوطني النيجيري زينب أحمد في تصريح اليوم الأحد إن التنفيذ الناجح لأجندة التنمية المستدامة في نيجيريا يتطلب تمويلًا مبتكرًا ومشاركة هادفة من القطاع الخاص ومساهمة صناديق التنمية.ودعت إلى تعزيز التعاون على المستويين الوطني والإقليمي، بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، ومع مؤسسات التنمية الدولية والمؤسسات المالية الشريكة، في ضوء التحديات والإيرادات المحلية المنخفضة بشكل متزايد بعد جائحة (كوفيد-19)، موضحة أن خرائط الاستثمار تضمن تمكين المستثمرين بمعلومات دقيقة خاصة بكل بلد فيما يتعلق بمجالات فرص الاستثمار.