ضبط كمية من أسطوانات الأكسجين مجهولة المصدر بالقاهرة
الأحد 10/يناير/2021 - 11:57 ص
هدير مصطفىطباعة
تمكن رجال إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسئول عن محل لبيع أسطوانات الأكسجين، كائن بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، لإدارته المحل "دون ترخيص"، وقيامه بعرض وبيع اأسطوانات غاز الأكسجين مجهولة المصدر تُستخدم لعلاج مصابى فيروس كورونا بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المحل على 65 اأسطوانة غاز الأكسجين "مختلفة الأحجام"، جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها.
وبمواجهته ااعترف بحيازته المضبوطات بقصد بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وبمواجهته ااعترف بحيازته المضبوطات بقصد بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.