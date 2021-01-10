ضبط كمية من أسطوانات الأكسجين مجهولة المصدر بالقاهرة

تمكن رجال إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسئول عن محل لبيع أسطوانات الأكسجين، كائن بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، لإدارته المحل "دون ترخيص"، وقيامه بعرض وبيع اأسطوانات غاز الأكسجين مجهولة المصدر تُستخدم لعلاج مصابى فيروس كورونا بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المحل على 65 اأسطوانة غاز الأكسجين "مختلفة الأحجام"، جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها.وبمواجهته ااعترف بحيازته المضبوطات بقصد بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.