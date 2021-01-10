«اليوم»: السعودية ضربت أروع الأمثلة في الثبات أمام جائحة كورونا

أكدت صحيفة "اليوم" السعودية، أن المملكة ضربت أروع الأمثلـة في الثبات أمام جائحة "كورونا"، وأمام التحديات مهما كانت حيثياتها ومتغيراتها؛ حيث حافظت جاهدة على مواطنيها في كل بقاع الأرض، وعلى كل نفس بشرية تقيم عليها.ورأت الصحيفة في افتتاحيتها اليوم الأحد، بعنوان (تضحيات القيادة.. ونهج المملكة) أن مشهد تلقي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في نيوم، الجرعة الأولى من لقاح كورونا، يتجلى فيه حكم وآفاق ومبادرة قائد، ويعمق رسائل الطمأنينة والمشاركة، ويرسم ملامح اقتراب نهاية هذه الأزمة غير المسبوقة في التاريخ الحديث.وأبرزت الصحيفة تصريح الداخلية السعودية بأنه سيتم ابتداءً من 31 مارس القادم السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها، ورفع تعليق رحلات الطيران الدولية بشكل كامل، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل، وفقًا للإجراءات والاحترازات، التي تضعها اللجنة المعنية باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية الـلازمة؛ لمنع تفشي فيروس كورونا في المملـكة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.وأضافت أن هذا التصريح يعكس ما وراءه من اطمئنان للمرحلة الراهنة؛ وتم تتويجها بتلقي الـقيادة متمثلة في خادم الحرمين، وولي العهد اللقاح، الـذي توفره الدولة بالمجان وللجميع بدون استثناء، وأن هذه المعطيات الآنفة الذكر تعكس حجم الجهود والتضحيات، التي تقدمها الحكومة، وأدق التفاصيل المرتبطة برعاية النفس الـبشرية.