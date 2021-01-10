«وكأنها القاهرة» معرض للفنان عمر الفيومى بجاليرى النيل.. اليوم

يستضيف جاليري النيل المعرض الأحدث للفنان عمر الفيومي بعنوان "وكأنها القاهرة" وذلك يوم الأحد المقبل الموافق 10 يناير، ويستمر المعرض حتى يوم 25 يناير.الفنان عمر الفيومي يشارك في معرضه بنحو 90 لوحة فنية، يرصد فيها مدينة القاهرة بكل ما فيها من تناقضات، من خلال شوارعها وحواريها وناسها ومبانيها القديمة.ولد عمر الفيومي عام 1957 وتخرج في كلية الفنون الجميلة قسم التصوير الجداري عام 1981، ثم غادر إلى روسيا عام 1986 واستكمل دراسته حيث التحق عام 1986 بأكاديمية "ريبين"- أكاديمية الفنون الجميلة بمدينة بطرسبورغ (الأكاديمية الإمبراطورية للفنون والتي تأسست عام 1757) ودرس هناك التصوير الجداري في صفوف طلبة الفنان التشكيلي الروسي الكبير، فنان الشعب، أندريه ميلنيكوف (1919-2012)، وحصل على أستاذية الفن من الأكاديمية.