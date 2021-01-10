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كرسي العرش ووثائق هامة.. أبرز مقتنيات المتحف البرلماني المصري

الأحد 10/يناير/2021 - 12:48 م
المتحف البرلماني
المتحف البرلماني المصري
سلمى بدر
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ساعات قليلة تفصلنا عن بداية دورة برلمانية مصرية جديدة تستمر لمدة 5 أعوام، وكان قد تم إنشاء متحف دخل أروقة مجلس النواب يضم مقتنيات أثرية تجمع جميع الحضارات المصرية، ووثائق نادرة مدون عليها العديد من التشريعات القديمة ويتم زيارته من جانب وفود برلمانية من مختلف الدول في العالم، وفي السطور التالية نستعرض أبرز مقتناياته وقاعاته.
القاعة الأولي
القاعة الأولي
ــ القاعة الأولي - العصر الفرعوني:

یحتل القسم الخاص بالعصر الفرعوني مكانة بارزة في المتحف حیث یضم نصوص لأھم التشریعات والوثائق التي صدرت في مصر في عصور الحضارة المصریة القدیمة، منھا ما ھو مدون على ورق البردي وما نقش على الحجر، ومن أھمھا مجموعة النصوص التشریعیة المكتوبة باللغة الھیروغلیفیة التي أصدرھا الملك "حور محب" والتي تختص بحمایة عمال الزراعة، إلى جانب نصوص التشریعات في عصر تحتمس الثالث والتي تتعلق بأول معاھدة سلام في التاریخ، ووثیقة زواج الملك "رمسیس الثاني" من ابنة ملك الحیثیین بمناسبة عقد معاھدة السلام بین المملكتین في عصر الدولة الحدیثة.

ویعرض المتحف أقدم تشریع ضریبي في التاریخ، وھو لوحة تمثل نصًا معاقبة المتھربین من الضرائب في مصر القدیمة، كما يعرض نموذج لحجر رشید الذي یتضمن مرسوما أصدره بطلیموس الخامس بثلاث لغات الھیروغلیفیة والدیموطیقیة والیونانیة، ویوجد بالقاعة نموذج لتمثال الكاتب المصرى حاملا لفافة من أوراق البردى ویدون التشریعات والقوانين في مصر القديمة.

القاعة الثانية
القاعة الثانية
ــ القاعة الثانية - العصر الاسلامي:

تحتوى على العدید من المخطوطات القدیمة فى مقدمتھا نسخة من القرآن الكریم المصدر الرئیسى للتشریع فى الدولة، ومخطوط لرسالة بعث بھا والي مصر في العصر العباسي إلى أھل النوبة یحثھم خلالھا على ضرورة الإلتزام بالمواثیق والمعاھدات، إضافة إلى نسخة من رسالة كان بعث بھا الخليفة عمر بن الخطاب الى أبي موسى الأشعري عندما ولاه على قضاء الكوفة، كما یوجد مجسمين إحدھما لمجلس الحكم في عھد صلاح الدین الأیوبي الذى تصدر منه القوانین، ویصور الوالي یستمع لشكاوى المواطنین في وجود الأمراء ورجال الدولة.
القاعة الثالثة
القاعة الثالثة
ــ القاعة الثالثة - العصر الملكي:

تضم صور وثائقیة من اللائحة الأساسیة للمجلس العالي الصادرة عام 1825 ویعرض لوحة لتطور علم مصر، منذ عام 1923 وصور فوتوغرافیة لرؤساء مجلس الشیوخ المصري، ویضم المتحف زي التشریفات الخاص بآخر رئیس للمجلس، ویعرض أحد الكراسي الخاصة بإستراحة الملك في المجلس وھو من الخشب المذھب مكسو بالدیباج الأحمر ومزین بأشكال دائریة ووریدات من اللؤلؤ، ونموذج آخر لكرسي النواب مصنوع من الخشب له ظھر وقاعدة مكسوة بالجلد والأرجل والظھر مزخرفة بأشكال لزھرة اللوتس ویوجد أعلاھا قرص الشمس وجناحين صقر یتوسطھما صورة الملك "حورس".

كما تضم وثائق محاكمة الزعیم "أحمد عرابي" وزملائه عام 1882، وقضیة إغتیال "أحمد ماھرباشا" رئیس وزراء مصر، وصور وثائقیة من الصحف المصریة تسجل الأحداث التاریخیة الھامة مثل قیام ثورة 23 یولیو 1952، وتنازل الملك فاروق عن العرش ومغادرته البلاد، وخزائن للعرض بھا شارات الإتحاد البرلماني الدولي خلال انعقاده بمصر عام 1948، وجرس البرلمان، ومیدالیات تذكاریة مصریة وغیر مصریة مھداة للبرلمان، إلى جانب مجموعة عملات تذكاریة ذھبیة وفضیة، وإصدارات بریدیة وتذكاریة صدرت بمناسبات عدیدة كمرور 60 عامًا على افتتاح البرلمان، وصور فوتوغرافیة لمراحل تشیید قبة المجلس.
العربة الملكیة
العربة الملكیة
ــ القاعة الرابعة:

تضم مقتنيات مثل العربة الملكیة التي كانت تقل الملك من قصر عابدین إلى مقر البرلمان في موكب رسمي لإفتتاح الدورة البرلمانیة، ومن أروع ما یعرض بها كرسي العرش وعلى جانبیه شمعدانان تعلوه "الكمبوشة"، ومصنوع من الخشب ومكسو بالقطیفة الزیتى وله شلتة متحركة على واجھاتھا
زخارف نباتیة بأعلى الركنین یتوسطھما شعار الھلال وبداخله ثلاث نجوم یعلوھا تاج ورجلا الكرسي الأمامتین لكل منھما قاعدة على شكل رجل حیوان له مخالب ویعلوھا بالحفر البارز رأس أسد مجنح، إضافة لمجموعة من التماثیل النصفیة لرؤساء وزعماء مصر من أسرة محمد علي حتى الرئيس مبارك.

كما تحتوى القاعة على العدید من الوثائق عن الحیاة السیاسیة والنیابیة في مصر كمحضر إجتماع أول لجنة لوضع دستور لمصر عام 1922، ومجلد ضخم یحتوي على مجموعة الدساتیر المصریة التي صدرت من عام 1824 حتى الدستور الحالي، ویوجد خزنة عرض تحتوي على عدید من الھدایا التذكاریة مثل مجموعة من الخناجر المتنوعة مزخرفة باشكال ھندسیة ونباتیة ومحلاة بالذھب والفضة، ومن أروع الھدایا مجموعة من المجسمات منھا مجسم لقبة الصخرة بالقدس من الصدف، وعدد من المراكب الشراعیة المذھبة ومركب شراعي كبیر الحجم، وزھریات خزفیة ومیدالیات من عدة دول مختلفة عربیة وأوروبیة.

وتزین حوائط متحف البرلمان عشرات الصور الفوتوغرافیة واللوحات الزیتیة للعدید من القادة والسیاسیین ورؤساء وأعضاء المجالس النیابیة المختلفة على مر العصور، إلى جانب مئات من الوثائق السیاسیة، إضافة إلى قسم خاص بحرب أكتوبر عام 1973، ویضم عشرات من الصور واللوحات التي تحكي بطولات المقاتل المصري.


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