رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 10 يناير 2021 الموافق 26 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سياسي ألماني يدعو للإسراع بالتصريح باستخدام لقاحات جديدة

الأحد 10/يناير/2021 - 11:46 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
طباعة
دعا رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية للإسراع بالتصريح باستخدام لقاحات جديدة ضد الإصابة بفيروس كورونا المستجد داخل الاتحاد الأوروبي.

وقال ماركوس زودر الذي يشغل أيضا منصب رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا الشريك بالائتلاف الحاكم لصحيفة "فيلت أم زونتاج الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "يتعين علينا الاستفادة من جميع الإمكانات للحصول على لقاح بشكل سريع".

وأكد أن موثوقية التصريح تعد مهمة، ولكنه أشار إلى أن كل لقاح ينقذ حياة شخص، وقال: "لهذا السبب يجب ألا يتم اختيار الإجراءات التقليدية البيروقراطية، ولكن يجب السعي بنشاط للحصول على موافقة".

وانتقد زودر أيضا نقص الاستعداد لدى أفراد الرعاية في تلقي اللقاح، واقترح لزيادة الاستعداد العام لتلقي اللقاح أن يتم تلقيح نماذج من الحياة العامة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

تحديد مكان وموعد صلاة الجنازة على هادى الجيار

باسم سمرة عن رحاب الجمال: «جايبها من القسم وجوزها نصاب»

أشرف زكي عن أزمة رحاب الجمل وباسم سمرة: لا أحد فوق القانون

تفاصيل اللحظات الأخيرة فى صراع هادى الجيار مع فيروس كورونا

الصور

image description

استئصال ورم خبيث يزن 30 كجم من بطن مريض بمعهد جنوب مصر في أسيوط (صور)

image description

غلق ورشة ومقهى وضبط 18 مخالفة في حملة مكبرة بدمياط

image description

انطلاق مبادرة «مهنتك مستقبلك» بدمياط

image description

وزير النقل فى أسيوط لتفقد تنفيذ محور ديروط الحر بـ1.7 مليار جنيه

image description

فصل الكهرباء أسبوعا عن 50 منطقة بدمياط

الأكثر قراءة

تحديد مكان وموعد صلاة الجنازة على هادى الجيار

وفاة النقيب محمد عرابي بطل الموقف الإنساني مع «الطفل الجائع»

تفاصيل اللحظات الأخيرة فى صراع هادى الجيار مع فيروس كورونا

الباز يكشف الاسم المتوقع لرئيس البرلمان الجديد

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

محلل سياسي: اختيارات بايدن لمسؤولي إدارته تشير لعزمه مواجهة تركيا

منوعات

ماذا يحدث لجسم الإنسان عندما يموت قريب له؟

هل يمكن أن تعود حياة المتعافين من كورونا لما كانت عليه قبل إصابتهم؟

دراسة تكشف أثر كورونا على مواقع التراث العالمى المهددة

النظام الغذائى ونمط الحياة الصحى يعملان على تحسين أعراض ارتجاع المرىء

أيام زمان

أنا مصري ولا أعمل مع محتل.. كيف صفع استيفان روستي إسرائيل؟

السيد بدير.. ممثل ومخرج فقد نجليه أحدهم في حرب أكتوبر والآخر على يد الموساد

سعيد أبوبكر «شيبوب» حزن على فسخ خطبته من ماجدة فلم يتزوج

حكاية لقب عبدالرحيم بيه كبير الرحيمية.. محمد التابعي أشهر صعيدي في الخمسينات

مقالات الرأي
ماجد حبته
أنياب شبكات التواصل
د.أحمد الخميسى
شخصية ترامب عند نجيب محفوظ
مؤمن المحمدي
فردتين شمال
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ طه الفشنى.. كروان القرآن الكريم
المزيد

الثقافة

«وكأنها القاهرة» معرض للفنان عمر الفيومى بجاليرى النيل.. اليوم

في ذكرى رحيل محمود أمين العالم.. عملاق الثقافة المصرية يواجه عميدها

صدور كتاب «النفرى منتحلًا» للباحث أسامة غالى.. قريبًا

مركز الحرية للإبداع يستضيف ندوة «دعم ذوى القدرات الخاصة».. غدًا