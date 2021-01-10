سياسي ألماني يدعو للإسراع بالتصريح باستخدام لقاحات جديدة

دعا رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية للإسراع بالتصريح باستخدام لقاحات جديدة ضد الإصابة بفيروس كورونا المستجد داخل الاتحاد الأوروبي.وقال ماركوس زودر الذي يشغل أيضا منصب رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا الشريك بالائتلاف الحاكم لصحيفة "فيلت أم زونتاج الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "يتعين علينا الاستفادة من جميع الإمكانات للحصول على لقاح بشكل سريع".وأكد أن موثوقية التصريح تعد مهمة، ولكنه أشار إلى أن كل لقاح ينقذ حياة شخص، وقال: "لهذا السبب يجب ألا يتم اختيار الإجراءات التقليدية البيروقراطية، ولكن يجب السعي بنشاط للحصول على موافقة".وانتقد زودر أيضا نقص الاستعداد لدى أفراد الرعاية في تلقي اللقاح، واقترح لزيادة الاستعداد العام لتلقي اللقاح أن يتم تلقيح نماذج من الحياة العامة.