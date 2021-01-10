عزاء الراحل هادي الجيار على مقابر الأسرة بـ6 أكتوبر

كشف عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، عزوز عادل، عن موعد جنازة ومكان دفن الفنان الراحل هادي الجيار، الذي توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».وقال «عادل»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، صلاة الجنازة على «الجيار» عقب صلاة الظهر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، وسيتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر في طريق الفيوم، والعزاء على المقابر أيضًا.نقل الفنان الراحل هادي الجيار إلى المستشفى منذ ثلاثة أيام، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، وتدهور حالته الصحية بشكل كبير، وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي، حتى توفاه الله صباح اليوم.