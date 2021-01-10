130 ألفًا إجمالي إصابات كورونا في عُمَان

أعلنت وزارة الصحة العُمانية، اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا وصل إلى 130608 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 1508 حالات وفاة.وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 122867 حالة، وبذلك تصل نسبة الشفاء إلى 1ر94%، مشيرة إلى أن عدد المنومين خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 4 حالات ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 56 منومًا، والمنومين في العناية المركزة 24 منومًا.