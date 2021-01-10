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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تنفيذ أكثر من ألف مشروع للشباب بالمنوفية خلال 2020

الأحد 10/يناير/2021 - 11:39 ص
مشروعات الشباب بالمنوفية
مشروعات الشباب بالمنوفية
ولاء القاضى
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كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»، ساهم في تنفيذ 1011 مشروع للشباب خلال عام 2020، بتمويل يصل إلى 200 مليون و646 ألف جنيه، ما ساهم في توفير 1285 فرصة عمل للشباب بنطاق المحافظة، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تسهيل كافة الإجراءات لمنح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل جديدة وتشجيع الشباب على العمل الحر ومحاربة البطالة ودفع عجلة التنمية.

وقال محافظ المنوفية، في بيان اليوم الأحد، إنه خلال شهر ديسمبر الماضي تم توفير 116 فرصة عمل لشباب الخريجين من خلال تنفيذ 95 مشروعًا متنوعًا بكافة مدن ومراكز وقرى المحافظة بتمويل 15 مليونًا و427 ألف جنيه تقريبًا، مشيرًا إلى أن «مشروعك» يخدم جميع المجالات سواء الإنتاجية أو الصناعية أو الزراعية أو التجارية وغيرها من أفاق العمل المتاح للشباب، ومن أهم المشروعات التي تم تنفيذها «مشروع تجارة الأدوات الصحية، محلات لبيع السيراميك والبورسلين، تجارة المواد الغذائية، محلات لبيع المصنوعات الجلدية، مكتبة»، وغيرها من المشروعات.

وأشار المحافظ إلى أن هذه المبادرة عززت بشكل ملموس من جهود المحافظة في مجال دعم وتشجيع الشباب على الإقدام على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع ثقافة العمل الحر، والدفع بجهود الدولة نحو الاتجاه إلى الإنتاج، مناشدًا جموع الشباب بالإقبال على هذه المبادرة لإحداث تنمية مجتمعية واقتصادية والحد من البطالة.

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