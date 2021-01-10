وصول أعضاء «المهن التمثيلية» لمسجد الشرطة لتشييع جنازة هادي الجيار

وصل قبل قليل عدد من أعضاء نقابة المهن التمثيلية، إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد للمشاركة في تشييع جنازة الفنان هادي الجيار الذي رحل عنا فجر اليوم عن عمر 71 عاما.وكان على رأس المتواجدين قبل الجنازة الفنان منير مكرم، وأيمن عزب، وعدد من أعضاء الاسرة من أجل استقبال المشاركين في الجنازة التي تنطلق بعد صلاة الظهر.وكان الفنان هادي الجيار دخل المستشفى منذ ثلاثة أيام عقب الإصابة بفيروس كورونا، حيث تواجد بمستشفى الهرم لأيام قليلة، ما دفع الأطباء لوضعه على جهاز التنفس الصناعي وهو ما لم يستجب له الفنان الراحل.