ضبط أكثر من 6500 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور، حملاتها لتحقيق الانضباط، وتطبيق القانون واللوائح على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط 6883 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية «3677 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 229 مخالفة السير بدون تراخيص، 46 مخالفة شروط التراخيص، 28 مخالفة موقف عشوائي».وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.